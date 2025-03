Paula Bonet convierte en una obra de arte la palabra de Rafael Chirbes

Hubo un año en el que inesperadamente Valencia se vistió de blanco. Fue en el invierno de 1957 y aquel hecho impactó a un niño llamado Rafael Chirbes, tiempo después convertido en un gran escritor. Aquella experiencia, mejor dicho, aquel recuerdo dio pie a un delicioso relato titulado «El año que nevó en Valencia» y que publicó Anagrama en sus Nuevos Cuadernos en 2017.

Ahora la palabra de Chirbes se convierte en pintura gracias al cuidadoso trabajo que ha realizado la pintora Paula Bonet y que se traduce en un libro objeto que da una nueva dimensión al texto creando un diálogo único.. Es algo que se presenta de dos maneras: en una edición normal y en otra, de carácter bibliófilo y limitada de 500 ejemplares, firmada por la propia Bonet.

«Esto no es un libro ilustrado, ni un catálogo», aclaró ayer la creadora en su taller/cueva pictórica de La Madriguera. De hecho, Paula Bonet reconoció que le costó encontrar, junto con la editorial, el formato perfecto para acoger su trabajo. En un primer momento incluso se llegó a pensar en realizar una caja en la que se acogieran dos libros: uno con el texto y otro con la reproducción de toda la pintura. Finalmente , en una labor que ha tenido como aliada a Fani Manresa, se ha optado por un formato en el que conversan dos autores que tienen mucho en común. «Encontré en Rafael Chirbes una voz sabiendo quién soy, cuál es mi tierra. No lo había leído antes y en él me apareció un autor crítico con la tierra, pero que no pierde el amor por la tierra. Es crítico y no se pierde en la tentación de ser destructor. Al contrario, es alguien que construye», dijo la pintora quien, como Chirbes, huyó de Valencia. «Gracias a él, por ejemplo, he entendido parte de mi huida, por qué escribo en castellano. Chirbes también me ha sido revelador también con aspectos que tienen que ver con la mirada. Él habla, por ejemplo en sus diarios, de Rubens, Goya y Bacon como lo hace de cualquier autor de la literatura universal», reconoció la artista. Cabe decir que en este proceso, Bonet se ha sumergido en la producción literaria del escritor, no limitándose solamente al relato citado.

La casualidad ha hecho que la mirada pictórica de Paula Bonet se cruce con la cinematográfica de Celia Rico quien ha adaptado para la gran pantalla «La buena letra» de Chirbes, que pudo verse recientemente en el Festival de Málaga. En este sentido, Bonet aseguró que «no sabía nada de lo que estaba haciendo Celia Rico. Fue muy emocionante porque, como dijo Celia al ver mis pinturas, hemos hecho lo mismo», señaló apuntando que incluso hay coincidencias en el tratamiento visual de los personajes.

Las obras darán pie también a una exposición que se alojará en Valencia, en el que fue primer estudio de la pintora.

«El año que nevó en Valencia» inaugura la colección Intervenciones en Anagrama. En este sentido, su directora, Belén Vacas, comentó que «la idea es trabajar libros ilustradas y adaptaciones para novela gráfica» y los siguientes títulos serán «Calle Este-Oeste» de Philip Sands, ilustrado por Christophe Picaud, y el relato «Mis muertos tristes» de Mariana Enríquez a cargo del ilustrador argentino Gato Fernández, previstos para otoño.