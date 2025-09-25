El piromusical de la fiesta mayor de Barcelona tenía más canciones en árabe que en castellano

Sólo tres de cada diez conciertos programados en la Mercè fueron en catalán. La entidad ultraindependentista Plataforma per la Llengua lamenta que, de los 108 espectáculos del programa, sólo 29 son en este idioma (26,8%) y siete tienen alguna canción en catalán (6,5%). "La Mercè confirma la situación de emergencia de la llengua en Barcelona: la lengua propia de la ciudad sigue siendo minoritaria en la programación, con la complicidad del Ayuntamiento de Barcelona", apunta la entidad en un tuit en las redes.

Plataforma per la Llengua desgrana las cifras y “celebra” a pesar de todo que existe un aumento de la presencia del catalán. El festival BAM –que pasó del 18% de propuestas en catalán en 2024 al 33% en 2025– tuvo doce conciertos en este idioma y tres de forma parcial, con algunas canciones en esta lengua. El Cultura Viva tenía previstos 12 conciertos, tres en catalán y uno parcialmente. Y finalmente Música Mercè, de los 51 conciertos, hubo catorce en catalán y tres de forma parcial.

La entidad celebra con matices este ligero crecimiento, aunque deja claro que se trata de “un porcentaje muy lejano” a lo que desearían. En su comunicado a redes, la plataforma recuerda el poco peso que el catalán tuvo ya el pasado año en la Mercè. Poniendo de ejemplo el Festival BAM, que el pasado año ya avisaron de que sólo 9 de los 50 conciertos programados en este espacio fueron en catalán. El catalán también fue residual en el piromusical, que sólo programó un 6,7% de canciones en ese idioma. El inglés (53,3%) centró gran parte de la lista y el árabe representó el 13,3%.