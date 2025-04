PortAventura Wolrd te dejará entrar gratis a su parque de atracciones si haces lo siguiente

Llenar el día a día de varias tareas diferentes hará que las semanas se pasen más rápido y que el fin de semana llegue antes, sobre todo a nivel mental ya que las horas de espera siempre serán las mismas. Ocupar la vida de las personas es una de las misiones que todo el mundo debería hacer, para así encontrar y disfrutar de todos los beneficios que puede ofrecer algo en concreto.

Algunos prefieren destinar sus ratos libres a la familia, otros a su pareja y amigos, y otros también preferirán estar solos. Es imposible determinar cuál es la mejor compañía o el plan perfecto, ya que todo tiene su lado negativo pero también tiene su faceta positiva y satisfactoria. Cuando se piensan en eventos de ocio, lo primero que se suele venir a la cabeza es ir de compras a un centro comercial, acudir al cine a ver una película, comprarse una entrada y disfrutar de un concierto... innumerables planes para todos los públicos.

PortAventura Wolrd cumple 30 años

Pero, sin duda, uno que será perfecto para hacer algo diferente y solo apto para los más valientes será acudir al parque de atracciones, y en España está el que es considerado el mejor de todo el país y uno de los mejores de todo el continente. Con montañas rusas, atracciones acuáticas y espectáculos, la experiencia en el PortAventura Wolrd de Cataluña estará garantizada.

Una de las jornadas más destacas que se están viviendo ahora en este centro de ocio es su 30º aniversario, donde los asistentes tendrán la posibilidad de acceder al servicio de forma totalmente gratuita. Bajo el lema “Los 30 llegan con una entrada bajo el brazo”, la entidad dará a los asistentes que hayan nacido en 1995 el privilegio de adquirir una entrada, sin tener que pagar ni un euro, por tiempo limitado.

Así recibirás entradas gratis para PortAventura World

Esta promoción comenzó el mes pasado y estará disponible durante 30 días. Desde el el 27 de marzo hasta el 27 de abril, PortAventura tendrá habilitada en su página webuna encuesta para todos los interesados. Otra de las ventajas que ofrecerá este formulario será un descuento del 50% para hasta tres acompañantes. Los únicos datos que habrá que rellenar para poder acceder a la oferta son los siguientes:

Nombre y Apellido.

Email de contacto.

Fecha de nacimiento.

Teléfono móvil.

Provincia de residencia.

Código postal.

¿Qué pasa si voy a PortAventura y llueve?

Una de las preguntas que surgen cuando se accede a este parque de atracciones es la siguiente: ¿Qué pasa si llueve? La empresa ha sido muy clara en este sentido y ha aclarado que la lluvia no afecta en nada a la operatividad, por lo que el dinero no será devuelto. Se asegura que, en caso de precipitaciones, se podrá seguir disfrutando de todos los servicios, siempre que no sean muy abundantes, en cuyo caso el funcionamiento se vería frenado hasta que las condiciones meteorológicas mejoraran.