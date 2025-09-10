La producción industrial de Cataluña se sitúa en julio por debajo de la media nacional

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 0,2% interanual el pasado mes de julio en Cataluña, 2,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y se reduce en otras 5. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Cataluña ha caído un 1,1%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,1% con un incremento del 8,1% en el caso de los duraderos y un 0,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 4,5%, los bienes intermedios anotaron un 2,1% más y los de la energía, un 1,2% más.