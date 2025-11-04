El restaurante de 500 metros que Luis Suárez abrirá en pleno centro de Barcelona

Chalito, la popular cadena de restauración impulsada por el futbolista Luis Suárez y sus socios, sigue creciendo en Barcelona. El grupo prepara la apertura de un nuevo local en el número 164 de la calle Casanova, un espacio de 482 metros cuadrados que abrirá sus puertas a finales de enero de 2026. Las obras ya están en marcha para adaptar el establecimiento, que reforzará la presencia de la marca en el corazón del Eixample, tal y como informa el diario Metrópoli.

Con esta incorporación, Chalito consolida una fórmula que ha conquistado a los barceloneses: comida argentina y uruguaya con espíritu urbano, una estética muy cuidada y ubicaciones estratégicas. Su plato estrella son las milanesas, de pollo o ternera, que la marca presume de servir “las mejores de Barcelona”. A ellas se suman las empanadas caseras, las pizzas y los irresistibles postres con dulce de leche, sello inconfundible de su identidad rioplatense.

Lo que nació como un restaurante familiar en Castelldefels bajo el nombre de Chalo se ha convertido en menos de diez años en un grupo empresarial con 21 locales repartidos entre Cataluña y Madrid. En 2025, Chalito prevé superar los 22 millones de euros de facturación, respaldado por una clientela fiel y un ritmo de expansión constante.

El alma del proyecto late en Gavà, donde la empresa dispone de una planta de 1.000 metros cuadrados dedicada a la producción artesanal de sus productos: masas, rellenos, rebozados y salsas. Desde allí se distribuyen a cada restaurante, lo que garantiza una calidad uniforme y un servicio ágil incluso en momentos de alta demanda.

El nuevo Chalito de Casanova se sumará a los ocho locales que el grupo ya gestiona en el área metropolitana de Barcelona, entre restaurantes presenciales y cocinas dedicadas exclusivamente al delivery. Uno de los más emblemáticos sigue siendo el Chalito Rambla, en Rambla de Catalunya, siempre lleno de comensales que buscan milanesas doradas, empanadas recién horneadas y el ambiente cálido y bullicioso que recuerda a Buenos Aires o Montevideo.