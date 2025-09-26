Romero asegura que la inversión de la Generalitat alcanzará los 3.000 millones en 2025

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha avanzado que la inversión del Govern alcanzará los 3.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2025 y que su objetivo es que "siga creciendo en los próximos años".

Lo ha dicho este viernes en las Jornadas Empresariales de S'Agaró (Girona), donde ha hecho hincapié en que los presupuestos de la Generalitat se han incrementado hasta un 60% en los últimos 5 años, mayoritariamente en los capítulos de gasto corriente, y que ha llegado el momento de dedicar "muchos más recursos".

"Mejorar la productividad quiere decir, entre otras cosas, invertir, lo que pasa por impulsar infraestructuras como puertos y aeropuertos, pero también en el ámbito del conocimiento", ha argumentado la consellera.

En este sentido, ha recordado que el Govern trabaja para la creación de nuevos instrumentos de colaboración público-privada para acelerar las inversiones: "Podemos invertir 3.000 millones, pero si lo hacemos juntos podemos invertir muchos más", ha asegurado.

Junto con la productividad, Romero apunta otro reto de la economía catalana es aumentar la dimensión de las empresas, "ya que el 99,8% de ellas son pymes, y de estas más del 70% son micropymes", y ha resaltado la importancia del Institut Català de Finances a la hora de financiar sus proyectos y contribuir a su crecimiento.