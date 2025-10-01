Salvador Illa, primer político español en reunirse con el papa León XIV

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, católico practicante confeso, se reúne en audiencia privada con el Papa León XIV este miércoles a las 8.30 horas en el Vaticano. Illa ha cultivado siempre una relación cercana con la Iglesia. Cuando todavía era líder de la oposición, poco antes de que Aragonès anunciara las elecciones al Parlament, viajó a Roma para entrevistarse con el papa Francisco.

La semana pasada participó en un coloquio con Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y mantiene asimismo un contacto fluido con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, con quien estrechó lazos durante la pandemia. En la última Diada de Sant Jordi, el president, que no acostumbra a exhibir públicamente su fe, dialogó con el escritor Javier Cercas, autor de un libro sobre el pontificado de Francisco. En aquel encuentro aprovechó para destacar la figura del anterior papa, cuando todavía no se conocía quién ocuparía su lugar en el Vaticano.

La cita entre Illa y León XIV se celebrará en forma de audiencia privada, igual que la que en su momento mantuvieron Aragonès y el papa Francisco. A la reunión también asistirá el conseller de Justicia y Memoria Democrática, Ramon Espadaler. Media hora más tarde, a las 9, el president de la Generalitat comparecerá ante la prensa. El encuentro servirá, además, para que Illa traslade al nuevo pontífice una invitación a visitar Barcelona con motivo del Año Gaudí. No hay que olvidar que León impulsó en su día la beatificación del arquitecto modernista. Benedicto XVI llegó a viajar a la capital catalana, algo que Francisco nunca hizo.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio, esta es la primera visita de un dirigente político español con el Pontífice y se enmarca en su viaje a Roma entre este miércoles y el viernes con una agenda institucional y cultural en el marco de la conmemoración del Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival Castell de Peralada, que se celebrarán en la capital italiana.

Illa se reunirá este miércoles con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y después con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; el jueves se encontrará con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, visitará la comunidad de Sant Egidio y pronunciará una conferencia en la Università de la Sapienza centrada en Europa y el contexto internacional actual.

Illa también promoverá la cultura catalana en la celebración de unas jornadas en Roma coincidiendo con el Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival de Peralada y el viernes a las 11.30 inaugurará la exposición 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa'.

En marzo de 2024, como jefe de la oposición, Illa ya se reunió con el entonces Pontífice, el Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de este año.