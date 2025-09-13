Salvador Illa-Carles Puigdemont: «Puntos de vista muy distintos»

A veces las cosas no salen como uno se espera o, también ocurre, que se confirma lo que se esperaba que sucediera. Una mezcla de esas dos afirmaciones podría servir para definir la reunión que celebraron el pasado 2 de septiembre en Bruselas (Bélgica) el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Ese encuentro sirvió para que ambos constataran las varias diferencias políticas que los separan en la actualidad.

Así lo reconocieron ayer ambos, aunque utilizando dos vías diferentes para comunicas sus impresiones respecto a esa reunión. el actual presidente de la Generalitat lo hizo en una entrevista con La Sexta mientras que Puigdemont escribió un mensaje a través de la red social X. Todo ello un día después de la celebración de la Diada y en la que se constató que el independentismo está más desunido que nunca.

Pese a todo, Salvador Illa no quiso dar detalles de la conversación que mantuvo con Puigdemont en la sede de la delegación de la Generalitat en Bruselas la semana pasada, aunque sí quiso señalar que fue «una reunión cordial», aunque ambos constataron que tienen «puntos de vista muy distintos». «Estoy contento de esta reunión», argumentó el jefe del Ejecutivo catalán, que justificó su encuentro con Puigdemont: «¿Cuál es la alternativa?», se preguntó.

El presidente catalán y líder del PSC, por otra parte, remarcó que seguir «permanentemente enrocados y mirando hacia atrás» no es una buena alternativa y recordó que Puigdemont, como líder del segundo grupo más numeroso del Parlament, «tiene una representación de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña». De hecho, en su discurso institucional con motivo de la Diada, Illa reivindicó la «pluralidad política con la participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes».

Fue, según explicó Illa durante su entrevista, «un guiño» a Carles Puigdemont, que «no puede desarrollar su actividad política en Cataluña», y también «un guiño explícito» al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado y «no puede concurrir a unas elecciones». En este sentido, el presidente de la Generalitat reclamó que «se aplique en su plenitud la ley de amnistía», porque «la convivencia es el bien más preciado» y «hay que mirar hacia adelante».

Por su parte, la respuesta de Puigdemont llegó mediante un mensaje en X, en el que no dudó en confirmar su distancia política con Illa: «Sí, tenemos puntos de vista muy diferentes sobre Cataluña». «La quiero independiente y libre, y él la quiere dependiente y sometida. Quiero una Cataluña donde todo el mundo, incluidos los jueces y policías, tenga el deber de saber el catalán. Él cree que solo ha de ser obligatorio el castellano. Quiero una Cataluña donde el gobierno del país haga de la lengua catalana la lengua de trabajo y vehicular en todos los ámbitos de su competencia. Él no», argumentó Puigdemont.

Mientras el líder de Junts reivindica «una Cataluña que pueda recaudar, administrar y gestionar todos los impuestos que pagan sus habitantes», Salvador Illa «quiere que sea el Estado quien decida cómo se reparte el dinero de los catalanes».

Puigdemont incluyó en su personal lista de diferencias con Illa sus puntos de vista sobre «expolio fiscal» de Cataluña, Salario Mínimo Interprofesional, pensiones, competencias para la gestión de Rodalies, aeropuertos y puertos, selecciones deportivas catalanas, inversiones del Estado y el papel de Barcelona como capital o como «sucursal» de Madrid. «La lista

es mucho más larga, pero ya queda claro que tenemos puntos de vista muy diferentes», concluyó Puigdemont.