La segunda división de fútbol se queda sin equipos catalanes 18 años después

El fútbol catalán ha vivido este fin de semana la cara más alegre y también la cara más amarga de este deporte, con una consecuencia que no se daba desde la temporada 2006/2007: no habrá representantes de la región el próximo curso en la segunda división española. LaLiga Hypermotion arrancará el próximo mes de agosto, pues, sin ningún equipo de la federación catalana 18 años después. Parte de esta "culpa" la tuvo ayer el RCD Espanyol, que tras una temporada en segunda consumó el regreso a la primera división tras remontar al Real Oviedo en la vuelta de la final del playoff de ascenso, celebrado en el Stage Front Stadium, de Cornellà de Llobregat. Será el tercer equipo catalán en LaLiga Smartbank, pues Girona y FC Barcelona no solo han mantenido la categoría -algo que era de esperar- sino que ambos jugarán la Champions League la próxima temporada. La cara amarga de la noticia la ponen equipos como el Andorra FC, equipo que tras un meritorio periplo debutante en el fútbol profesional perdió la categoría a final de temporada. El conjunto pirenaico, propiedad del exfutbolista Gerard Piqué, luchará por volver a segunda desde la Primera RFEF, la tercera categoría, donde también competirán con tristeza tanto el Gimnàstic de Tarragona como el Barça Atlètic, el filial del conjunto azulgrana. El Nàstic perdió de forma agónica la final del playoff de ascenso a segunda a manos del Málaga, que anotó el gol del empate que le valía para subir de categoría en el tiempo añadido de la prórroga del encuentro celebrado en Tarragona. El Barça Atlètic hizo lo propio anoche en Córdoba y seguirá un año más en la tercera división de nuestro fútbol. Dieciocho años más tarde, así pues, Cataluña no tendrá equipos en segunda, una división donde en este periplo han pasado equipos como el propio Nàstic o el Girona pero también el Sabadell, el Reus o el Llagostera.