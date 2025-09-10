La Sindicatura de Comptes detecta "anomalías" en el Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

La Sindicatura de Comptes de Cataluña ha detectado "varias anomalías en relación con conceptos retributivos del personal" del Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, concretamente durante el ejercicio 2023 y en cumplimiento de su Programa anual de actividades.

Así se desprende de su Informe 10/2025, dirigido por el síndic Ferran Roquer como ponente, que además apunta que el gerente de la entidad "pasó a ser el órgano de contratación al mismo tiempo que presidía la Mesa de contratación" de la institución, con unas obligaciones presupuestarias de 84 millones de euros.

El instituto tiene la condición de medio propio del Ayuntamiento y de sus entes dependientes para la prestación de los servicios que conforman su objeto social, centrando su actividad en el diseño, el desarrollo y la explotación de los servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el consistorio.

Entre las conclusiones más significativas del informe, destaca que el instituto pagó a 2 funcionarios 2.467,58 euros en concepto de premio de antigüedad, "si bien este premio no tiene amparo en la normativa básica estatal que establece las retribuciones de los empleados públicos".

Asimismo, asevera que una persona cobró un complemento de plena dedicación, pese a que este puesto "no tenía asignado el régimen de plena dedicación", y que el importe del resultado presupuestario ajustado está, textualmente, infravalorado en 911.728,91 euros en relación con lo calculado por la Sindicatura.