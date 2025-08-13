La respuesta de un interventor del metro de Barcelona cuando un magrebí le graba haciendo su trabajo: "Avísame la próxima vez para que me peine"

Algo que se da de forma muy habitual en el transporte público es encontrarse con un interventor. Esto puede ocurrir en cualquiera de las instalaciones del servicio, ya sea en el andén, en el interior del medio de transporte o en los propios tornos de acceso. Por supuesto, la tarea de estos trabajadores es comprobar que todos los usuarios viajen con un título válido, como puede ser un bille o un abono de larga duración.

Son incontables las veces que se pueden dar estas revisiones, ya que es algo muy repetido en todas las estaciones de metro. No obstante, se pueden dar casos en los que alguien esté grabando cómo se están realizando estas labores de verificación. Un ejemplo de ello ha sido el de un magrebí que ha captado el momento en el que interventor estaba realizando su trabajo y el resultado de ello ha sido que ambos intercambien palabras desde la distancia. En el pie de video se puede leer el siguiente mensaje: "Recaudar dinero, pero conmigo no" (en realidad debería poner recaudad pero está mal redactado).

"A ver si me van a multar..."

Al inicio de la publicación se puede ser testigo de una situación normal y corriente en una estación del metro de Barcelona, concretamente en los tornos que dan a la calle. Varias personas están caminando hacia la salida y se encuentran con dos interventores y un miembro de seguridad vestido de naranja. No obstante, lo que no sabían es que iban a ser grabados por uno de los usuarios que acababa de ser pasajero.

Se trata de un hombre que, justo antes de tener que mostrar las pruebas necesarias de que es un viajero apto para subirse al metro, comienza a hacer las siguientes declaraciones: "¡Ah!, justo el control. Me he quedado en el control. Estoy pillado. A ver si me van a multar...". Eso sí, pese a que con estas palabras parece que su billete no tiene validez, aún así continúa con su camino y se lo presenta a uno de los dos interventores.

"Aquí tenéis el control tíos"

Una vez se sitúa justo delante del mismo, se puede ver cómo se queda totalmente perplejo al ver que alguien le está grabando sin que se le hubiese avisado con anterioridad. Tras ello, antes de saludar al interceptor, el hombre que tiene la cámara de su móvil activada dice lo siguiente: "Aquí tenéis el control tíos". Después, el trabajador del metro le saluda y este hace lo mismo.

Lo que aparentemente iba a ser una amonestación que podía acarrear una multa económica ha terminado siendo una comprobación totalmente correcta sin ningún consecuencia, por lo que la tarjeta de transporte de este hombre sí que era apta para realizar viajes. Una vez recibe la confirmación de la revisión, el que graba le agrade al interventor su labor y continúa su camino. Por lo tanto, las declaraciones en las que mostraba ese miedo por ser pillado tan solo habían sido formuladas con algo de humor.

"Avísame la próxima vez para que me peine"

Parecía que ya no iba a ocurrir nada más pero, tan solo dos segundos después, el miembro del metro le hace la siguiente sugerencia: "Avísame la próxima vez para que me peine". Esta recomendación ha sido recibida por el magrebí con risas, quien a la vez le responde que "¡ah, vale!. Que gracioso eres". El interventor ha contestado diciendo lo siguiente: "Igual que tú", lo que todavía ha causado más risas en el hombre que acaba de mostrar su billete.

Una vez intercambian estas palabras, quien estaba grabando asegura que está en todo su derecho, a lo cual se le responde con una frase que no se escucha bien durante el vídeo. No se sabe con exactitud qué es lo que se dice pero, seguramente, tenga que ver conque no se le ha pedido permiso para enfocarle a la cara. Finalmente, el magrebí le dice que se peine bien para la próxima vez y, justo ahí, el vídeo llega a su fin.