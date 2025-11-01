Las urgencias hospitalarias de Cataluña valoradas por encima del 9 en el trato y la información

Los servicios de urgencias hospitalarias de Cataluña han recibido una valoración positiva superior al 9 por el trato y la información proporcionada a los pacientes, por parte de 4.872 personas encuestadas por el Servei Català de la Salut.

La valoración es especialmente positiva en lo que respecta al trato personal y la información clínica proporcionada, informa la conselleria de Salud en un comunicado este sábado.

Se trata del estudio de percepción, experiencia y satisfacción con los servicios de urgencias hospitalarias, llevado a cabo por la Unitat d'Avaluació y Experiència del Pacient, y que constaba de un cuestionario validado metodológicamente y administrado via web mediante SMS y que ha evaluado cinco dimensiones de la experiencia del paciente: información, accesibilidad, trato y confianza, intimidad y entorno.

Los aspectos mejor valorados han sido el trato de los celadores, con un 94,2% de valoraciones positivas, la claridad en la explicación del motivo de ingreso, con un 91,3%, y el trato del personal de enfermería, con un 90,6%.

Por otra parte, el estudio muestra otras áreas en las que los usuarios ven margen de mejora, como la información sobre el tiempo de espera, con un 53,9% de valoraciones positivas y la autorización para dar información a las personas acompañantes, que recibe un 38,5% de valoraciones positivas.

La secretaria de Atención Sanitaria y Participación, Gloria Gálvez, los resultados "muestran un alto grado de confianza de los pacientes en los profesionales sanitarios y refuerzan la importancia de escuchar su experiencia para continuar mejorando".