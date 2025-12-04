Hallado un jabalí muerto en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) esta mañana

Trabajadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han hallado a un jabalí muerto cerca de la zona del Servei d'Activitat Física (SAF) del recinto de la universidad este jueves por la mañana, han informado fuentes del centro a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació, se ha aplicado el protocolo sanitario ante el brote por peste porcina africana (PPA) que ya ha matado a 50 jabalíes infectados por la enfermedad y los Agents Rurals han retirado al animal.

Desde la universidad afirman que "no es el primero ni el último" jabalí fallecido que se hallará en el recinto de la universidad dado que se encuentran en medio de la zona cero del brote.