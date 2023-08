Una verdad incómoda explicada en forma de cómic

A veces los números, por muy sesudos, pueden no dejarnos ver el bosque. Eso es lo que sucede cuando hablamos del abandono escolar en Cataluña, una realidad incómoda que suele ocupar algún titular en medios, pero posteriormente poco más. Es ese espinoso tema el que ha traducido en cómic Oriol Malet en «Ombres de color», publicado por Comanegra, a partir de una propuesta de la Fundació Bofill. Esta novela gráfica parte de la propia indagación llevada a cabo por el autor visitando varios centros educativos mientras trabajaba en «Ombres de color». A ello se le suma también algún aspecto autobiográfico.

Vayamos a los datos que fueron expuestos ayer, durante la rueda de Prensa de presentación de la obra, por el director de la Fundació Bofill , Ismael Palacín. Esta institución estima que una media de 97.000 jóvenes, entre los 18 y los 24 años, abandona cada año sus estudios en Cataluña, lo que representa un 17 por ciento del colectivo, una cifra que está muy por encima de la media española y la europea. «No nos lo merecemos, nuestros jóvenes están en la media de inteligencia de la OCDE pero hay algo en nuestra manera de hacer» que favorece el abandono, o que «tiene consecuencias gravísimas» que «la gran mayoría pagan muy duramente», según apuntó Palacín. Pese a todo, los datos son mucho mejores que en 2000 cuando el abandono escolar se situaba en Cataluña en un inquietante 33 por ciento. «Gracias a las tres recientes crisis que hemos vivido, nadie quiere un joven que no tenga estudios. Por otro lado, se ha aumentado la oferta en la Formación Profesional y, en julio, todos los grupos del Parlament, aprobaron un plan de choque conta el abandono. Todavía, sin embargo, no hemos tenido una reunión con la consellera de educación», dijo el director de la Fundació Bofill.

«Ombres de colors» nace con la vocación de ser una herramienta útil con la que afrontar el tema, también en las aulas. Malet comentó que «he querido hablar de una problemática, de un aspecto social que se nos esconde, porque hay algunos que no acaban ni la ESO. La Fundació Bofill me habló de que hacían una serie de estudios con cifras y que iban acompañados de otro estudio con testimonios para humanizar esos datos. Fue algo que me conmovió mucho porque esas biografías me interpelaban», comentó el dibujante. En este sentido, Malet reconoció que «me sentí identificado. yo fui un mal estudiante, de los que se quedaban fuera del aula en los pasillos».

Con toda esta información decidió apostar por realizar un cómic «con el que el público pudiera acercarse al tema y que, además del mercado habitual para estos libros, se pudiera extender hasta y fuera hasta los centros educativos». Por todo ello ha querido que el cómic fuera corto, de lectura rápida y que pudiera extenderse hasta varias relecturas.

Durante el proceso de realización de «Ombres de colors», cuando tenía la mitad del guion escrito, Malet quiso ir un poco más allá. «Hice una propuesta para encontrarme con estos jóvenes y poder hablar con ellos. Quería conocer a esta gente por lo que visitamos diferentes escuelas para saber esa realidad», aclaró. Esas visitas a las aulas le ayudaron mucho en la construcción del libro, para narrar la historia de Cris, protagonista de la obra. «Me he tomado muchas licencias en la obra y puede que tenga muchos aspectos criticables» pero «esperamos que el tema capte la atención debida», dijo Oriol Malet.

El dibujante echó la vista atrás y habló de sus problemas en las aulas. de cuando «me pasé un año de pasillos cuando estaba en Tercero de BUP. Era una época en la que soñaba despierto y fabulaba historias fantásticas en los pasillos». A este respecto el primer testimonio que leyó entre los reunidos por la Fundació Bofill se iniciaba con una frase que era toda una declaración de intenciones: «Pasé más tiempo en los pasillos que en la clase».

Para difundir la obra, desde la Fundació Bofill se facilitará un correo electrónico al que podrán dirigirse los centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas y librerías con el fin de que profesores, jóvenes y familias puedan debatir sobre el abandono a partir de cómic y con la presencia de Oriol Malet.