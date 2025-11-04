Vídeo: la extrema izquierda acosa y amenaza al concejal del PP Alberto Fernández en un acto en Barcelona

La Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB) volvió a ser escenario de tensión este martes, cuando un grupo de radicales intentó boicotear la presentación del libro Lepanto del historiador argentino Marcelo Gullo, en un acto organizado por la entidad constitucionalista S’ha Acabat!.

El evento, que contaba con la presencia del concejal del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tuvo que ser protegido por un fuerte dispositivo de los Mossos d’Esquadra después de que medio centenar de manifestantes irrumpieran en el edificio al grito de consignas separatistas y "antifascistas".

“Hacía años que no iba a la Facultad de Derecho. Esta tarde lo hice en la presentación del libro Lepanto y S’ha Acabat!. Lo que no ha cambiado en este tiempo son los energúmenos de ultraizquierda que intentan boicotear el acto y amenazar a los asistentes”, denunció Fernández Díaz tras los incidentes, lamentando la falta de libertad en espacios universitarios que deberían ser “templos del diálogo y la pluralidad”.

Los manifestantes —según fuentes policiales, en su mayoría ajenos a la universidad— desfilaron desde el exterior del campus hasta el interior de la facultad con una pancarta, tratando de impedir el acceso a los asistentes. En el exterior del Aula 29, donde debía celebrarse la conferencia, se vivieron momentos de gran tensión cuando los agentes antidisturbios formaron un cordón para proteger la entrada mientras los radicales golpeaban puertas y lanzaban objetos al grito de “fuera fascistas de la universidad”.

Durante los disturbios, algunos exaltados intentaron agredir al concejal de Vox en Cornellà, Iván Cánovas, lo que obligó a los Mossos a intervenir con firmeza para garantizar la seguridad del acto.

Pese a los intentos de sabotaje, Marcelo Gullo pudo finalmente impartir su conferencia sobre la Batalla de Lepanto y la herencia histórica de España. El público, formado por estudiantes, profesores y miembros de asociaciones constitucionalistas, aplaudió la defensa de la libertad de expresión frente al acoso de grupos intolerantes.

El suceso reaviva el debate sobre la falta de pluralismo ideológico en las universidades catalanas y la creciente presión sobre colectivos constitucionalistas. Desde S’ha Acabat! denunciaron que “la violencia política y el sectarismo no pueden tener cabida en la universidad pública”, y reclamaron a la UB que garantice la seguridad de todos los estudiantes, “sin distinción de ideas o creencias”.