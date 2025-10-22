Vídeo: García Albiol anuncia máxima dureza contra los ladrones que roban en patinete eléctrico

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vuelto a situar la seguridad ciudadana en el centro de su acción política. Esta vez, el objetivo son los patinetes eléctricos, convertidos en los últimos años en un problema creciente tanto por su mal uso como por su vinculación con delitos. “Se ha acabado la broma: si haces el bestia, te quedas sin patinete”, anunció Albiol en un vídeo difundido en sus redes sociales.

El próximo 20 de noviembre será la fecha en que el Ayuntamiento de Badalona estrene sus nuevas multas a patinetes eléctricos de la ciudad ilegales que infringan la normativa. Aplicará sanciones más elevadas que las de Barcelona, concretamente de hasta 600 euros por infracciones 'muy graves'.

La Guardia Urbana de Badalona podrá requisar patinetes eléctricos que pille sin seguro o con el motor manipulado. Es una de las medidas que incluye la nueva ordenanza que regula el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VPM) y que ha entrado en vigor este mismo lunes. Sin embargo, el consistorio ha establecido una moratoria de un mes, durante el cual sólo se informará a los usuarios de sus obligaciones antes de empezar a aplicar sanciones.

El Ayuntamiento busca poner orden a una situación que el propio Albiol ha descrito como “descontrolada”. Según explicó, el problema no reside en el patinete como medio de transporte, sino en su uso incívico o delictivo. La nueva regulación pretende frenar tanto la circulación temeraria como los delitos cometidos mediante este tipo de vehículos.

En los últimos meses, la policía local ha detectado un aumento significativo de robos y tirones cometidos por jóvenes en patinete, especialmente en barrios como La Salut o Llefià. La ordenanza busca precisamente limitar este fenómeno, imponiendo sanciones severas a quienes utilicen el patinete como instrumento para delinquir.