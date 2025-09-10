Vídeo: reacción viral de una vecina de Barcelona al decir que "los menores extranjeros que vienen no son menores, la delincuencia es culpa de ellos y estamos hartos de no poder decir la verdad por si te llaman racista"

El distrito barcelonés de Sants-Montjuïc fue escenario el viernes pasado de una manifestación vecinal contra la delincuencia creciente. Se quejan sobre todo del aumento de los robos y de los problemas que causan varios asentamientos ilegales. Aseguran tener miedo de salir de casa, y ante el abandono de las instituciones han decidido salir a la calle.

Durante la protesta los residentes exigieron mayor seguridad en las calles para poner fin a las problemáticas que les afectan en su día a día, especialmente robos violentos e incivismo.

Sorprendió y mucho una vecina del barrio, entrevistada en un programa de Cuatro. Habló sobre la situación de indignación de los vecinos, y también explico la desatención que reciben: por muchos que se quejen de la situación, sienten que los gobernantes les ha abandonado.

La opinión de esta ciudadana ha sorprendido por su franqueza y ha sido viral en las redes. Ha asegurado estar harta de "no poder decir la verdad" por el miedo a que te llamen racista. Pide decir las cosas por su nombre, y es que "aquí ha venido a parar lo peor de una zona de África, todos lo sabemos pero nadie lo dice" "Los menores extranjeros no acompañados no son ni menores", añadió.