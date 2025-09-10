Municipal
Vídeo: reacción viral de una vecina de Barcelona al decir que "los menores extranjeros que vienen no son menores, la delincuencia es culpa de ellos y estamos hartos de no poder decir la verdad por si te llaman racista"
Los residentes del barrio barcelonés de Sants protestan aunte el aumento de la inseguridad
El distrito barcelonés de Sants-Montjuïc fue escenario el viernes pasado de una manifestación vecinal contra la delincuencia creciente. Se quejan sobre todo del aumento de los robos y de los problemas que causan varios asentamientos ilegales. Aseguran tener miedo de salir de casa, y ante el abandono de las instituciones han decidido salir a la calle.
Durante la protesta los residentes exigieron mayor seguridad en las calles para poner fin a las problemáticas que les afectan en su día a día, especialmente robos violentos e incivismo.
Sorprendió y mucho una vecina del barrio, entrevistada en un programa de Cuatro. Habló sobre la situación de indignación de los vecinos, y también explico la desatención que reciben: por muchos que se quejen de la situación, sienten que los gobernantes les ha abandonado.
