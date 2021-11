¿Un volcán puede acabar con un imperio?

Sociedad

Como norma general, podemos decir que la correlación entre dos fenómenos no implica -necesariamente- causalidad, pero sí que puede dar lugar a muchas teorías sobre como un evento y otro pueden estar conectados. Según un estudio de la Universidad de Rotgers, 62 de las 68 dinastías chinas colapsaron tras la erupción de un volcán. Pero, ¿estos sucesos podrían estar relacionados?

Fotografía de archivo. Volcán Tungurahua (Ecuador) en erupción

Alan Robock, uno de los investigadores del estudio “Volcanic climate impacts can act as ultimate and proximate causes of Chinese dynastic collapse”, explicaba: “Hemos confirmado por primera vez que el colapso de las dinastías en China durante los últimos 2000 años son más probables en los años posteriores a las erupciones volcánicas”.

El equipo de la Universidad de Rutgers analizó las 156 erupciones volcánicas que tuvieron lugar entre el año 1 d.C. y el año 1915; así como las guerras ocurridas en este tiempo y las 68 dinastías que se hicieron con el poder. De acuerdo a los datos recogidos por los investigadores, sí que se puede afirmar que existe una coincidencia temporal entre la erupción de los grandes volcanes y el colapso de las diferentes dinastías en un plazo de unos dos años. O al menos así fue en 62 de los 68 casos estudiados.

Pero la cantidad de variables que pueden influir en el desarrollo de un evento de tipo político es descomunal, por lo que no es posible asegurar con certeza la causalidad directa entre estos dos fenómenos, uno de carácter medioambiental, y otro de carácter socio-político.

Otro de los factores que tampoco hacen sencillo asegurar que los volcanes fuesen la causa de los colapsos dinásticos, es que no todos ellos ocurrieron de la misma forma. Algunos ocurrieron con cierta rapidez y virulencia; pero otros, sin embargo, se dieron como transiciones menos disruptiva... manteniendo cierta continuidad desde el punto de vista burocrático y económico.

Gráfica que sitúa las erupciones volcanicas y las conflictos armados que han tenido lugar durante más de 1900 años en China FOTO: La Razón (Custom Credit)

Dicho esto, también hay que anotar que, para los investigadores, es más probable que la conexión entre los sucesos sea fruto de la causalidad, que de la casualidad: “Para convencernos de que estábamos viendo algo significativo, hicimos números y descubrimos que solo habría un 0,05 % de posibilidades de ver tantos colapsos precedidos por tantas erupciones si eso hubiera ocurrido realmente al azar”, dijo John Matthews, uno de los autores del estudio.

La hipótesis que manejan los investigadores de la Universidad de Rutgers es que las cosechas se podrían haber visto afectadas por las erupciones volcánicas. Está comprobado que las nubes creadas por los volcanes en erupción tienen la densidad necesaria como para bloquear parte de la luz solar durante uno o dos años; lo que provocaría un enfriamiento temporal del clima, así como la reducción de las lluvias y la degradación de la tierra. Algo que tendría una repercusión directa sobre las cosechas y al ganado.

Y como explica el profesor Robock, “el impacto de un clima frío en los cultivos puede hacer que los conflictos se den con más probabilidad”, porque una sociedad que pasa hambre, es una sociedad más hostil. “Y si hay guerras y conflictos continuos, las dinastías son más susceptibles de colapsar.

Según explican en el estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, la estabilidad política en China ha sido muy dependiente del funcionamiento del desempeño agrícola y ganadero. Por eso, los cambios climáticos bruscos y los fenómenos meteorológicos extremos podrían ser capaces de perturbar profundamente el funcionamiento político, económico y demográfico del país.

Imagen de archivo. Columna de humo del volcán Pacaya (Guatemala)

Esta teoría que pretende unir las tensiones climáticas con los diferentes fenómenos sociológicos, tiene un papel cada vez más importante en el estudio histórico. Y hay algunos eventos políticos en este caso particular, como el colapso de las dinastías Tang (907), Yuan (1368) y Ming (1644), en los que esta conexión con periodos de sequía y frío, es especialmente clara.

Teniendo estos datos en mente, ¿podríamos ver en el futuro próximo un cambio repentino en el clima, que precipite -a su vez- una transformación de nuestro modelo social?