Precio de la luz hoy, jueves 21 de agosto, por horas: un día estupendo para hacer la colada

El país ya respira sin la sofocante ola de calor que ha marcado agosto, y este jueves 21 de agosto también respirarán los bolsillos: el precio medio de la luz subastada en el mercado mayorista será de 53,89 euros por megavatio hora (MWh), lo que refleja un descenso de más del 20% con respecto al visto este miércoles.

Esto no quiere decir que el precio final vaya a ser constante: en el mercado mayorista la luz se subasta por tramos horarios. Aunque no son los precios finales -ya que sobre ellos hay que aplicar distintos peajes y otros cargos-, sí es un buen indicio que tener en cuenta a la hora de ver en qué horas es recomendable encender los electrodomésticos de mayor consumo, como la lavadora o el lavavajillas.

Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) son claros en ese sentido: sigue leyendo para saber cuál es el precio de la luz para este jueves 21 de agosto.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 21 de agosto?

Aunque lo habitual es que la hora con los picos de luz más caros sean al caer el sol, este jueves 21 de agosto el precio máximo se verá a primera hora de la mañana. Será entre las 7:00 y las 8:00 horas de la mañana, cuando el MWh se pagará a 101,12 euros.

Por el contrario, la tarde será un buen momento para hacer la colada, lavar los platos o incluso encender el horno. Entre las 11:00 y las 18:00 horas el precio del MWh estará por debajo de los 10 euros, siendo el tramo horario de 15:00 a 16:00 el mejor momento del día: según el OMIE, la luz se subastó a 3,52 euros por MWh para este momento del día.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 21 de agosto