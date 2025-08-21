Una veintena de incendios forestales de nivel 2 siguen fuera de control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en el marco de la peor ola de fuegos que vive el país en al menos treinta años.

El avance de las llamas ha obligado a evacuar a más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 individuos e investigado a otros 93 por su presunta relación con el origen de los incendios, que hasta el momento han causado cuatro muertes.

Incendios forestales en España, en directo hoy: última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura