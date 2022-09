El truco de los mamíferos: ¿Cómo logramos dominar el mundo?

La paleontología rara vez trata con certezas, pero eso no significa que valga cualquier especulación. Cualquier explicación que queramos dar ha de estar respaldada por pruebas, muy al estilo de como ocurriría en una investigación policial. Para sugerir que un animal extinto hacía tal o cual cosa no nos basta solo con que resulte plausible, es necesario que haya buenos motivos para sospecharlo. Tal vez un análisis químico de sus huesos, de su entorno, un estudio de las proporciones de su esqueleto, otros fósiles que se encontraran cerca de él, etc. Cada detalle nos proporciona pistas sobre la vida del individuo fósil y ellas proporcionan los puntos clave de su historia. Los paleontólogos no pueden inventar cuanto quieran, han de apoyarse lo máximo posible en esos puntos.