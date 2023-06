¿Apocalipsis zombi? Aquí tienes la guía oficial del gobierno estadounidense

Los hemos visto en las película, como Guerra Mundial Z o en los videojuegos y hasta en algunas especies de hongos... pero en humanos y en la vida real, eso parece digno de una imaginación desbordante. Y aún así, pese a que todo indica que el escenario es imposible, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una guía para, si llega el día, estemos preparados para el famoso AZ o Apocalipsis Zombi.

El hecho es que hace un tiempo y casi como una broma, los CDC publicaron esta guía. "El humor normalmente no sería apropiado durante una emergencia - explican los autores -, pero en este caso, nuestro equipo de comunicación se dio cuenta de que los seres humanos estarían más interesados en prepararse para emergencias de la vida real si eso también significaba que debían hacerlo para un futuro (imaginario) apocalipsis zombi". Con esto en mente y para llamar la atención sobre toda emergencia real, las autoridades de este organismo publiocaron ciertas claves para evitar un desastre si resultamos invadidos por los no muertos. La web se saturó a las pocas semanas y eso llevó a muchas personas a seguir navegando por la página oficial y así prepararse para una catástrofe real: huracanes, olas de calor, inundaciones...

Pero la guía zombi debía ser lo más real posible, así que los expertos se han enfrentados al supuesto más extremo e imaginario. Y aquí van las claves. "Lo primero, debes tener un kit de emergencia preparado en tu casa. Debe incluir cosas como agua, comida y otros recursos que te ayuden a superar los primeros días antes de que puedas encontrar un campamento de refugiados libre de zombies." A eso hay que sumarle que es imprescindible contar con, al menos, unos cuatro litros de agua por persona y día, además de abastecerse de alimentos no perecederos. También es necesario contar con antibióticos de amplio espectro y otros medicamentos básicos así como herramientas (palas, sierras, etc.), radio y baterías, si son solares mejor aún.

La higiene es otro aspecto que hay que cuidar, teniendo en cuenta que debemos actuar en lo que respecta a prevención ya que al menos al principio muchos hospitales (o la mayoría) no prestarán servicio. Por lo tanto esaconsejable hacer acopio de lejía, jabón, toallas y otros suministros higiénicos (no, no se especifica papel higiénico). El dinero no servirá de nada en estos momentos, al menos el digital: tarjetas de crédito, débido, criotomonedas y similares, no servirán de nada pero puede que el dinero en papel nos permita pasar de un apuro. Lo mismo que tener un abastecimiento de combustible por si necesitamos desplazarnos. Guardar una copia de todos nuestros documentos también es algo que debemos hacer para el esperado momento en el que el orden se reestablezca.

"Aunque estás perdido si un zombie te muerde, puedes usar suministros de primeros auxilios para tratar cortes básicos y laceraciones... los mismos que podrías tener durante un tornado o hurácan - añaden los autores -. Una vez que hayamos hecho el equipaje de emergencia, debe sentarse con su familia y elaborar un plan de emergencia. Esto incluye a dónde ir y a quién llamar si los zombies comenzaran a aparecer en su puerta".

El contacto social, el cuidado de la familia también es importante. Por ello la guía recomienda elegir un lugar para reagruparse en caso de que una horda de no muertos divida a nuestra familia o planificar una ruta de huida. La recomendación es una casa rural, alejada de la cuidad y con protecciones en el perímetro que impiden un acceso fácil para los Z.

"Si los zombies comienzan a transitar por las calles - concluye la guía -, los CDC realizará una investigación como con cualquier otro brote de enfermedad. Los CDC brindarán asistencia técnica a las ciudades, estados o socios internacionales que se enfrentan a una infección zombi. Esta asistencia podría incluir análisis y pruebas de laboratorio, manejo y atención de pacientes, seguimiento de contactos y control de infecciones." Así que, tomémoslo con calma... siempre que tengamos cerca una casa rural.