Descubren el origen de la mayoría de los meteoritos

Para los astrónomos, los meteoritos son viajeros del espacio con noticias de distintos lugares, tanto de nuestra propia galaxia como de otras muy lejanas. Conocer su origen, por lo tanto, es comprender mejor el cosmos.

Ahora, un equipo internacional dirigido por tres investigadores del CNRS (Centro Nacional para la Investigación Científica, de Francia), el Observatorio Europeo Austral (ESO) y la Universidad Charles (República Checa) ha logrado demostrar que el 70% de todas las caídas de meteoritos conocidas tienen su origen en solo tres familias de asteroides jóvenes.

Estas familias fueron producidas por tres colisiones recientes que ocurrieron en el cinturón principal de asteroides hace 5,8, 7,5 y unos 40 millones de años, respectivamente. El equipo también reveló las fuentes de otros tipos de meteoritos; con esta investigación, ahora se ha identificado el origen de más del 90% de los meteoritos. Este descubrimiento se detalla en tres artículos, uno publicado en Astronomy and Astrophysics, y otros dos nuevos artículos en Nature.

Los autores han demostrado que el 70% de todas las caídas de meteoritos conocidas proceden de tres familias de asteroides jóvenes (Karin, Koronis y Massalia) formadas por colisiones en el cinturón principal de asteroides hace 5,8, 7,5 y unos 40 millones de años. En concreto, se ha identificado a la familia Massalia como la fuente del 37% de los meteoritos conocidos.

Aunque se conocen más de 70.000 meteoritos, solo el 6% había sido claramente identificado por su composición (acondritas) como procedente de la Luna, Marte o Vesta, uno de los asteroides más grandes del cinturón principal. La fuente del 94% restante de meteoritos, la mayoría de los cuales son condritas ordinarias, seguía sin identificarse.

¿Por qué estas tres familias jóvenes son la fuente de tantos meteoritos? Esto se debe al ciclo de vida de las familias de asteroides. Las familias jóvenes se caracterizan por una abundancia de pequeños fragmentos que quedan de las colisiones. Esta abundancia aumenta el riesgo de colisiones entre fragmentos y, junto con su alta movilidad, su escape del cinturón, posiblemente en dirección a la Tierra.

Las familias de asteroides producidas por colisiones más antiguas, por otro lado, son fuentes "agotadas" de meteoritos. La abundancia de pequeños fragmentos que alguna vez las componían se ha erosionado y finalmente desapareció después de decenas de millones de años de colisiones sucesivas. Por lo tanto, Karin, Koronis y Massalia coexistirán inevitablemente con nuevas fuentes de meteoritos de colisiones más recientes y eventualmente cederán su lugar.

El método para rastrear el árbol genealógico de meteoritos y asteroides fue recurrir a un estudio telescópico de la composición de todas las principales familias de asteroides en el cinturón principal, combinado con simulaciones informáticas de última generación de la evolución dinámica y de colisión de estas principales familias. Este enfoque se ha extendido a todas las familias de meteoritos, revelando las fuentes primarias de las condritas y acondritas carbonosas, que se suman a las de la Luna, Marte y Vesta.

Los resultados han permitido identificar el origen de más del 90% de los meteoritos y rastrear el origen de asteroides de tamaño kilométrico (un tamaño que amenaza la vida en la Tierra). Estos objetos son el foco de numerosas misiones espaciales (NEAR Shoemaker, Hayabusa1, Chang'E 2, Hayabusa2, OSIRIS-Rex, DART, Hera, etc.). En particular, parece que los asteroides Ryugu y Bennu, recientemente muestreados por las misiones Hayabusa2 (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial JAXA) y OSIRIS-REx (NASA) y estudiados en laboratorios de todo el mundo, especialmente en Francia, provienen del mismo asteroide progenitor que la familia Polana.

El origen del 10% restante de los meteoritos conocidos aún es un misterio y el objetivo de un próximo estudio de los autores. Para remediarlo, el equipo planea continuar su investigación, esta vez centrándose en caracterizar todas las familias jóvenes que se formaron hace menos de 50 millones de años.