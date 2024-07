Descubren el planeta más excéntrico conocido y podría ser el “eslabón perdido” que los astrofísicos estaban buscando

Podríamos pensar que ser “excéntrico” es una cuestión subjetiva, pero no en astrofísica. Cuando nos referimos a un planeta como excéntrico, lo que en realidad estamos diciendo no es que sea extraño, sino que su órbita no traza un círculo perfecto. De hecho, ser excéntrico es lo habitual, no hay órbitas perfectamente excéntricas. Por ejemplo, una de las órbitas más próximas al círculo perfecto que conocemos es la de Tritón, la luna de Neptuno, pero sigue siendo una elipse, solo que muy redondita. Y, por supuesto, en el extremo contrario hay planetas con órbitas tan alargadas que ya no parecen círculos en absoluto. Planetas como el recién descubierto TIC 241249530 b, que es el más excéntrico de todos los planetas en tránsito descubiertos.

Pero, más allá de la anécdota de aparecer entre los récords astronómicos, TIC 241249530 b puede ser clave para que comprendamos la existencia de unos planetas bastante extraños: los júpiteres calientes. Gigantes gaseosos extremadamente cercanos a sus estrellas, tan próximos que no es posible que se hayan formado allí. Ya en su momento, el anterior propietario del récord fue determinante para entender la historia vital de los júpiteres calientes: un planeta descubierto en 2001 y llamado HD 80606 b. Pero, aunque este descubrimiento resuelve algunas dudas, despierta otras difíciles de responder.

Raro pero frecuente

Si están en lo cierto, no cabría esperar que los júpiter calientes fueran los planetas más frecuentes allí afuera, sin embargo, hemos encontrado muchísimos. De hecho, entre 300 y 500 de los más de 5600 exoplanetas encontrados son júpiteres calientes (1 de cada 14). Sin embargo, algunos estudios sugieren que solo 1 entre cada 1000 estrellas cuenta con un júpiter caliente. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es muy sencilla: las dos principales técnicas que tenemos para detectar planetas fuera de nuestro sistema solar funcionan mejor con planetas grandes y cercanos a su estrella, esto es: júpiteres calientes.

La técnica del tránsito consiste en ver la caída en el brillo de una estrella cada X horas porque un planeta pasa entre nosotros y la estrella. El método de la velocidad radial deduce la presencia de un planeta en función de las anomalías en el movimiento de una estrella asumiendo que estas se deben a un cuerpo muy masivo que gira a su alrededor. En cualquiera de los dos casos, ser grande y estar cerca hace más fácil la detección.

Todavía no

Un júpiter caliente es un planeta gigante gaseoso que, en lugar de estar lejos de su estrella, como lo están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se encuentra, al menos, 8 veces más cerca que Mercurio. Y TIC 241249530 b no es todavía un júpiter caliente, es, en todo caso, un precursor porque, de hecho, los júpiteres excéntricos tienen órbitas poco excéntricas. Mientras que la Tierra tiene una excentricidad del 0,02 y Plutón del 0,25, TIC 241249530 b alcanza el 0,94. Por si fuera poco, parece estar orbitando en sentido contrario al que rota su estrella, algo relativamente extraño. Todo ello sugiere que su órbita ha cambiado desde que se formó y, por lo que indican las simulaciones realizadas por un grupo de expertos del MIT, parece que seguirá cambiando.

Los investigadores describen así el proceso: “Hace varios miles de millones de años, el planeta se formó como un Júpiter frío, lejos de su estrella, en una región lo suficientemente fría como para condensarse y tomar forma. Recién nacido, el planeta probablemente orbitaba la estrella en una trayectoria circular. Esta órbita, sin embargo, se estiró y se volvió excéntrica poco a poco, a medida que experimentaba las fuerzas gravitacionales de la estrella con su segunda estrella binaria”.

En pocas palabras

Dicho de otro modo: la trayectoria original de este júpiter caliente era más parecida a la de nuestros gigantes gaseosos, con sus años de 4000 días (como Júpiter), solo que cinco veces más masivo que el gigante de nuestro sistema solar. Sin embargo, la influencia de una segunda estrella en su sistema pudo empujarle fuera de su órbita estable, cayendo hacia el centro de su sistema solar en una órbita extremadamente excéntrica que, según las simulaciones, acabará estabilizándose en una nueva órbita poco excéntrica, pero mucho más cercana a la estrella.

No obstante, los investigadores son muy conscientes de que puede haber otros caminos para convertirse en un júpiter excéntrico, pero este parece uno de ellos. A medida que descubramos más planetas extraños podremos comprender mejor las rarezas de su formación, porque, aunque ya conocemos 5600, están cortados por un patrón similar, un patrón que nos permite observarlos a enormes distancias con la tecnología de la que ahora disponemos.

QUE NO TE LA CUELEN:

En realidad, a pesar de lo que indican en dos de las tres notas de prensa que se han compartido, TIC 241249530 no es el planeta más excéntrico conocido. Ese récord lo ostenta HD 20782 b. El título completo de TIC 241249530 es el planeta más excéntrico cuyo tránsito hemos podido detectar (que pasa frente a su estrella reduciendo la luz que nos llega de ella). Eso nos permite obtener medidas más precisas que las de HD 20782 b cuya órbita, sin embargo, se estima que tiene una excentricidad de 0,956.

REFERENCIAS (MLA):