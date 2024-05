Este quiropráctico cumplió el sueño de su profesión: trabajar con una jirafa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la quiropráctica es una “una profesión de atención médica que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos del sistema neuromusculoesquelético y los efectos de estos trastornos en salud general”. Pero la realidad es que la evidencia científica al respecto es dispar. Aun así, hay quienes la siguen practicando señalando beneficios. Tanto para humanos como para animales. Y en este último apartado encontramos a Gerry, una jirafa de 5 metros de altura sometida a una sesión quiropráctica.

Era una tarea muy difícil, pero un quiropráctico de Oklahoma, Joren Whitley, le ajustó el cuello a una jirafa macho y mostró todo el procedimiento en una serie de videos en redes sociales.

