Un estudio de la Universidad de Harvard afirma que los extraterrestres podrían vivir en el interior de nuestro propio planeta

¿Y si los OVNIs no visitaran la Tierra para observarnos a nosotros, sino para interactuar con otros de su misma especie, escondidos entre nosotros? Un nuevo estudio del programa Human Flourishing de la Universidad de Harvard propone la existencia de los llamados "criptoterrestres", es decir, seres inteligentes que podrían habitar bases secretas en el planeta Tierra.

Civilizaciones ocultas en el interior nuestro planeta

El propósito del estudio "La hipótesis criptoterrestre: Un caso para la apertura científica a una explicación terrestre oculta para Fenómenos Anómalos No Identificados" es dar respuesta al creciente interés global en los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Debido a la frecuencia con la que se reportan estos avistamientos a nivel mundial cada año, los investigadores Tim Lomas y Brendan Case, ambos de Harvard, y Michael Paul Masters de Montana Tech, de la Universidad de Montana, han formulado cuatro posibles hipótesis que podrían explicar estos fenómenos:

La hipótesis principal sugiere la existencia de "criptoterrestres", seres extraterrestres que habitan la Tierra y son visitados por otras entidades extraterrestres mediante los OVNIs o UAPs, que actuarían como sus naves espaciales. Este estudio plantea la posibilidad de que los criptoterrestres podrían habitar en lugares donde se reportan avistamientos con frecuencia, lo que sugeriría la existencia de sus sociedades ocultas en estas áreas.

¿Cuál es el origen de los criptoterrestres?

Se especula que estos "criptoterrestres" podrían estar residiendo en áreas geográficas específicas, como volcanes y lagos, que podrían funcionar como puntos de entrada y salida a las sociedades secretas y ocultas que han establecido en nuestro planeta. El informe menciona la posibilidad de la existencia de cuatro distintas tipologías de civilizaciones que podrían estar ocultándose en nuestro planeta:

Criptoterrestres humanos:

Este término se usa para describir una civilización humana antiquísima, altamente avanzada, que tras sufrir una devastación masiva (posiblemente a causa de un diluvio), ha continuado su existencia de manera clandestina. Este grupo representa la posibilidad de una supervivencia resiliente, una civilización que ha sabido adaptarse y perdurar en la sombra luego de una catástrofe de proporciones inmensas.

Criptoterrestres homínidos o terópodos:

Este conjunto estaría compuesto por seres no humanos, descendientes de homínidos similares a simios o dinosaurios con alta inteligencia, que evolucionaron a partir de una especie animal terrestre y viven en oculto, quizás en regiones subterráneas. Estas criaturas representarían una rama evolutiva divergente de la nuestra, un eslabón perdido en la cadena de la vida que ha encontrado una forma de subsistir en secreto.

Criptoterrestres extraterrestres o extratemporales:

Este grupo englobaría a seres provenientes de otros rincones del cosmos o del futuro de la humanidad, que han optado por vivir en secreto, posiblemente en la Luna. Esta hipótesis contempla la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta o incluso de nuestro tiempo, seres que por razones desconocidas han decidido mantener su presencia oculta.

Criptoterrestres mágicos:

Este término alude a entidades descritas como "ángeles terrestres", que interactúan con el mundo de maneras más mágicas que tecnológicas. Este grupo sugiere la presencia de seres que trascienden nuestra comprensión científica y tecnológica, entidades cuya existencia y métodos de interacción con la realidad se asemejan más a lo que nuestra cultura describiría como magia.