Este es uno de los hongos más conocidos y que más beneficios aporta a tu cerebro

El consumo de setas en España no es muy popular, apenas unos 10 gramos por persona por año, sobre todo si tenemos en cuenta que somos el tercer productor europeo de este tipo de alimentos. Y sus posibles beneficios. Los más reconocidos son los champiñones, pero hay otros que podrían tener más beneficios aún.

Si bien es uno de los hongos comestibles más populares en todo el mundo, el Lentinula edodes, más conocido como shiitake, también ha recibido atención en los laboratorios por sus posibles aplicaciones neurológicas. Uno de los componentes más importantes son una variedad de carbohidratos, los betaglucanos. Estos tienen la capacidad de reducir la inflamación, regular el sistema inmunológico y combatir infecciones.

En los últimos años, se ha descubierto que los betaglucanos pueden mejorar la diversidad del microbioma intestinal en ratones, fundamental teniendo en cuenta el eje intestino-cerebro. De hecho, los shiitake ayudaron a contrarrestar los deterioros cognitivos causados por una dieta rica en grasas, que provoca inflamación cerebral, según un estudio publicado en Journal of Translational Medicine.

El hongo shiitake es rico desde el punto de vista nutricional y contiene numerosos minerales (potasio, manganeso, magnesio, hierro y fósforo) y vitaminas (provitamina D2, vitamina B1, B2, B6, B12 y niacina) que lo convierten en una fuente potencial de nutrición. También contiene fenólicos, polisacáridos y esteroles que desempeñan un papel en las funciones corporales y mejoran la salud.

Un reciente estudio se ha centrado en descubrir el potencial terapéutico de L. edodes y la descripción de sus varias propiedades nutracéuticas útiles en la prevención y el tratamiento de enfermedades. A partir de este análisis se han descubierto, gracias a diferentes estudios científicos, propiedades como antimicrobiana, antiviral, anticancerígena, antiobesidad, antidiabética, antioxidante.

“Se ha observado que el hongo shiitake es uno de los alimentos útiles que puede conferir múltiples efectos beneficiosos al consumidor – concluye uno de los mencionados estudios -. Debido a la presencia de muchos compuestos bioactivos, puede actuar simultáneamente como agente antimicrobiano, antiviral, anticancerígeno/antitumoral, antidiabético, antihiperlipidémico, anticolesterol, antioxidante, antienvejecimiento, hepatoprotector e inmunomodulador”.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no se trata de los publicitados como “superalimentos”, es decir puede reducir las posibilidades de cáncer, pero no lo cura, puede fortalecer nuestro sistema inmune, pero no nos cura. Y a esto hay que agregarle que los estudios realizados hasta la fecha precisan más pruebas clínicas con humanos para confirmar definitivamente los mismos resultados que se han obtenido en modelos animales.