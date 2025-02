La NASA lo confirma: las probabilidades de impacto del asteroide 2024 YR4 contra la tierra son cada vez mayores

Desde que el asteroide 2024 YR4 fue avistado por primera vez el pasado 27 de diciembre, en Río Hurtado, Chile, por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, también conocido como ATLAS, todas las organizaciones espaciales han empezado a calcular su porcentaje de impacto en suelo terrestre. Es por eso que la incertidumbre que rodea a este enigma es cada vez mayor. El 31 de diciembre fue incluido en la lista Sentry, el sistema automatizado de monitorización de impactos de asteroides contra la Tierra que sigue la NASA, con un 1% de probabilidad de impacto. No obstante, durante los últimos días la administración ha aumentado dicha cifra.

Cabe destacar que con el estudio de dicho objeto espacial se han llegado dilucidar algunos factores fundamentales como su tamaño aproximado, su capacidad finita de avistamiento desde suelo terrestre y, la más importante, su posible llegada a la Tierra. En primera instancia, la dimensión del asteroide comprende un diámetro de entre 40 y 90 metros en la actualidad. Asimismo, en estos instante la supervisión del 2024 YR4 se está llevando a cabo desde las organizaciones que realizan su actividad en la superficie, pero en torno a abril de este curso esta práctica se trasladará al telescopio espacial James Webb, debido a su incapacidad de seguimiento terrestre.

En 2028 se retomará este ejercicio ya que volverá a ser visible desde la superficie. A pesar de su identificación en cifras, todavía queda mucho por saber de la trayectoria que seguirá este elemento, además de su variación con el paso de los años, pues la fecha de impacto estimada para aterrizar en la tierra es el 22 de diciembre de 2032. Durante estos siete años de margen puede que el peligro se aminore o que, por el contrario, este crezca hasta datos nunca antes registrados. Por el momento, las autoridades no temen una modificación drástica de los acontecimientos y mantienen la calma a expensas de lo que pueda acontecer.

La NASA aumenta las posibilidades de impacto del asteroide 2024 YR4

Dentro de las zonas que corren más riesgo de ser acechadas por el asteroide, según ha declarado la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), en un primer momento, el continente europeo queda excluido de su hoja de ruta. Entrando de lleno en el pasillo de riesgo identificado, las áreas con una mayor posibilidad de implosión son el océano Atlántico, África, el océano Pacífico oriental, el norte de Suramérica, el Mar Arábigo y el sur de Asia. Pero, como antes mencionábamos, si la dirección que hoy por hoy sigue el objeto se ve alterada con el tiempo, las localidades podrían variar en nuevas investigaciones.

En este contexto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha alertado sobre un incremento en las probabilidades de colisión que en un principio preveía. La última actualización ha fijado el porcentaje en un 2,4%, lo que supone un 0,2% más de lo que estimaron en su última publicación. El aumento tan repentino que ha tenido esta predicción con el paso de los días ha generado cierto revuelo entre las masas pues, a finales de enero, la estimación se veía reducida en un punto porcentual. Sin embargo, las medidas tomadas son eficaces y su supervisión es actualizada en cada ejercicio contemplando todavía un riesgo de impacto muy bajo.

Las probabilidades que le otorga la Agencia Estatal Europea

La ESAestima que la cifra no debe superar el 2,2% de riesgo, siguiendo con los datos ofrecidos el pasado viernes, en contraposición con la último variación. Asimismo, asegura que "un asteroide de este tamaño impacta con la Tierra en promedio cada varios miles de años y podría causar graves daños a una región local", por tanto, el peligro no se extendería en un espacio mayor. No obstante, las instituciones mantienen cierta tranquilidad y despreocupación con el peligro de este, puesto que, el 2024 YR4 está clasificado en un nivel 3, en una total de 10, en la Escala de Riesgo de Impacto. Mientras esta cifra no ascienda a 8 el choque no se da por seguro.