¿Qué nos depara la luna llena de hoy? Esto dicen los astrónomos

Aunque ocurre cada mes, la luna llena sigue despertando curiosidad, inspirando mitos y ofreciendo una oportunidad perfecta para mirar hacia arriba en un mundo acostumbrado a mirar pantallas.

Para los astrónomos, este fenómeno permite estudiar con precisión el movimiento del sistema Tierra-Luna-Sol.

Cómo se produce la fase de plenilunio

La luna llena se da cuando nuestro planeta se sitúa entre el Sol y la Luna, de modo que la luz solar alcanza de lleno la cara visible del satélite.

Es un instante exacto dentro de su órbita de 29 días y medio, aunque a simple vista parezca durar más. Durante estas horas, el brillo lunar alcanza su máximo y su presencia domina el cielo nocturno, desplazando casi por completo a las estrellas menos luminosas.

Un momento ideal para la observación

Los especialistas recomiendan aprovechar la luna llena para iniciarse en la observación astronómica. No hace falta telescopio basta con buscar un espacio abierto, alejado de la contaminación lumínica.

En esta fase, la superficie del satélite muestra tonalidades uniformes y detalles que pueden apreciarse incluso con prismaticos.

Si el cielo acompaña, también puede ser un buen momento para captar fotografías, especialmente durante el amanecer o el ocaso lunar, cuando la atmósfera le da un tono dorado o rojizo.

Lo que realmente dicen los expertos

Contrario a las creencias populares, la luna llena no altera el comportamiento humano ni influye en fenómenos naturales como mareas extremas o cambios climáticos.

La luna de fresa esta noche junto al Parlamento en Berna, Suiza. Esta primera luna llena de junio coincide con un fenómeno astronómico poco común, el lunasticio, fenómeno por el cual el astro alcanza la inclinación más extrema dentro de su órbita, y no se volverá a repetir hasta el año 2043. Anthony Anex Agencia EFE

Los astrónomos insisten en que su impacto físico sobre la Tierra es constante a lo largo del mes, lo que cambia es la cantidad de luz reflejada. Sin embargo, reconocen que su magnetismo visual y simbólico puede generar un efecto emocional en las personas.

Curiosidades de la luna de noviembre

La luna llena de este mes suele recibir el nombre de "luna del castor" sobre todo en Norte América , al coincidir con la época en que estos animales preparan sus refugios para el invierno.

En muchas culturas, este plenilunio marcaba el inicio de las reservas de alimentos o el cierre de los ciclos agrícolas. Aunque hoy vivimos rodeados de luz artificial, aún conserva ese poder de recordarnos el ritmo natural que guía las estaciones.