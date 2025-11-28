Black Friday
Los 30 chollos del Black Friday 2025 que están arrasando hoy en Nike, El Corte Inglés, MediaMarkt y más
Ofertas potentes, precios muy bajos y algunos productos que ya están empezando a volar. Estos son los descuentos que de verdad merecen la pena hoy
El Black Friday 2025 está dejando uno de los días más fuertes en moda, tecnología y hogar. Entre descuentos agresivos, reposiciones sorpresa y productos que vuelan en minutos, hoy se están concentrando algunos de los chollos más interesantes del año. Si buscas renovar armario, mejorar tu casa o aprovechar para comprar regalos, estos 30 descuentos reales y verificados están siendo los más visitados ahora mismo en Amazon y las principales tiendas.
MODA Y ZAPATILLAS
TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA
- Xiaomi Redmi Note 14 (8GB + 256GB) por 149,90€ (-40%)
- Auriculares Sony WF-C510 por 28€ (-53%)
- PlayStation 5 Digital por 349,90€ (-30%)
- Apple AirPods 4 por 109€ (-26%)
- Google Pixel 9 por 499€ (-44%)
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 por 249€ (-34%)
BELLEZA Y PERFUMERÍA
HOGAR Y LIMPIEZA
- Aspirador escoba Cecotec Conga Rockstar P50 por 69€ (-44%)
- Convector Cecotec ReadyWarm 6650 por 66€ (-49%)
- Robot friegasuelos iRobot Roomba 105 Combo por 149€ (-50%)
Loop Quiet 2 (-30%)
Los Loop Quiet 2 se han hecho virales por su comodidad real. Su reducción de ruido de 24 dB (SNR) ayuda a dormir, estudiar o viajar sin molestias. Flexibles, discretos y con ajuste personalizable, hoy bajan a 17,49€, uno de sus mejores precios del año.
Bosch IXO 7 (-27%)
El mítico Bosch IXO 7 sigue siendo el atornillador compacto preferido en casa. Ligero, potente, con 5,5 Nm, batería 2,0 Ah y adaptador en ángulo, puede con hasta 190 tornillos. La edición Amazon baja a 34,99€.
Bosch 103 piezas (-46%)
Uno de los maletines más completos para casa y taller. Incluye brocas y puntas Titanium para madera, piedra y metal. Sólido, organizado y muy versátil. Hoy se queda en 19,99€.
Vaqueros Amazon Essentials (-34%)
Los vaqueros elásticos de corte deportivo son de los más vendidos por su comodidad. Tejido flexible, buena caída y colores muy versátiles. Hoy bajan a 15,80€.
Levi’s 511 Slim (-57%)
Los Levi’s 511 Black Stone son un clásico moderno: ajustados, cómodos y combinables con todo. La bajada a 42,99€ es una de las más fuertes del Black Friday.
Camisa Tommy Jeans (-36%)
La TJM Slim de manga larga es una camisa muy versátil para invierno: limpia, moderna y fácil de combinar. Hoy cae a 44,95€, oportunidad real en la marca.
Maleta cabina ABS (-23%)
La maleta rígida 55x40x20 cm (40L) está entre las más vendidas por su ligereza y resistencia. Buen interior, ruedas estables y tamaño perfecto para vuelos. Hoy baja a 30,68€.
Braun Series 5 (-45%)
La Braun Series 5 (51-B1200s) ofrece afeitado en seco o mojado, recortadora EasyClick y sistema EasyClean. Cómoda, resistente y fácil de mantener. Hoy queda en 59,99€.
Xiaomi Redmi Watch 5 (-41%)
Pantalla AMOLED 2,07", 150+ deportes, llamadas Bluetooth y batería de hasta 24 días. Muy equilibrado para su precio y uno de los smartwatch más vendidos hoy. Baja a 65€.
Goodyear Inyectores Diésel (-38%)
Este aditivo ayuda a limpiar inyectores, mejorar la respuesta del motor y reducir consumos. Ideal para diésel con muchos kilómetros. Hoy está a 7,58€.
