Los 30 chollos del Black Friday 2025 que están arrasando hoy en Nike, El Corte Inglés, MediaMarkt y más

Ofertas potentes, precios muy bajos y algunos productos que ya están empezando a volar. Estos son los descuentos que de verdad merecen la pena hoy

Marina Ros
El Black Friday 2025 está dejando uno de los días más fuertes en moda, tecnología y hogar. Entre descuentos agresivos, reposiciones sorpresa y productos que vuelan en minutos, hoy se están concentrando algunos de los chollos más interesantes del año. Si buscas renovar armario, mejorar tu casa o aprovechar para comprar regalos, estos 30 descuentos reales y verificados están siendo los más visitados ahora mismo en Amazon y las principales tiendas.

MODA Y ZAPATILLAS

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

BELLEZA Y PERFUMERÍA

HOGAR Y LIMPIEZA

Loop Quiet 2 (-30%)

Loop Quiet 2
Loop Quiet 2AmazonAmazon

Los Loop Quiet 2 se han hecho virales por su comodidad real. Su reducción de ruido de 24 dB (SNR) ayuda a dormir, estudiar o viajar sin molestias. Flexibles, discretos y con ajuste personalizable, hoy bajan a 17,49€, uno de sus mejores precios del año.

Bosch IXO 7 (-27%)

Bosch IXO 7
Bosch IXO 7AmazonAmazon

El mítico Bosch IXO 7 sigue siendo el atornillador compacto preferido en casa. Ligero, potente, con 5,5 Nm, batería 2,0 Ah y adaptador en ángulo, puede con hasta 190 tornillos. La edición Amazon baja a 34,99€.

Bosch 103 piezas (-46%)

Bosch 103 piezas
Bosch 103 piezasAmazonAmazon

Uno de los maletines más completos para casa y taller. Incluye brocas y puntas Titanium para madera, piedra y metal. Sólido, organizado y muy versátil. Hoy se queda en 19,99€.

Vaqueros Amazon Essentials (-34%)

Vaqueros Amazon Essentials
Vaqueros Amazon EssentialsAmazonAmazon

Los vaqueros elásticos de corte deportivo son de los más vendidos por su comodidad. Tejido flexible, buena caída y colores muy versátiles. Hoy bajan a 15,80€.

Levi’s 511 Slim (-57%)

Levi’s 511 Slim
Levi’s 511 SlimAmazonAmazon

Los Levi’s 511 Black Stone son un clásico moderno: ajustados, cómodos y combinables con todo. La bajada a 42,99€ es una de las más fuertes del Black Friday.

Camisa Tommy Jeans (-36%)

Camisa Tommy Jeans
Camisa Tommy JeansAmazonAmazon

La TJM Slim de manga larga es una camisa muy versátil para invierno: limpia, moderna y fácil de combinar. Hoy cae a 44,95€, oportunidad real en la marca.

Maleta cabina ABS (-23%)

Maleta cabina ABS
Maleta cabina ABSAmazonAmazon

La maleta rígida 55x40x20 cm (40L) está entre las más vendidas por su ligereza y resistencia. Buen interior, ruedas estables y tamaño perfecto para vuelos. Hoy baja a 30,68€.

Braun Series 5 (-45%)

Braun Series 5
Braun Series 5AmazonAmazon

La Braun Series 5 (51-B1200s) ofrece afeitado en seco o mojado, recortadora EasyClick y sistema EasyClean. Cómoda, resistente y fácil de mantener. Hoy queda en 59,99€.

Xiaomi Redmi Watch 5 (-41%)

Xiaomi Redmi Watch 5
Xiaomi Redmi Watch 5AmazonAmazon

Pantalla AMOLED 2,07", 150+ deportes, llamadas Bluetooth y batería de hasta 24 días. Muy equilibrado para su precio y uno de los smartwatch más vendidos hoy. Baja a 65€.

Goodyear Inyectores Diésel (-38%)

Goodyear Inyectores Diésel
Goodyear Inyectores DiéselAmazonAmazon

Este aditivo ayuda a limpiar inyectores, mejorar la respuesta del motor y reducir consumos. Ideal para diésel con muchos kilómetros. Hoy está a 7,58€.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.

