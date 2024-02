ALDI pone a la venta de nuevo su freidora de aire estrella y ahora a mejor precio

Sí, lo sabemos, si hay un electrodoméstico que se ha “colado” entre nosotros con fuerza y no para ser uno de esos que se arrincona al poco tiempo sino para quedarse para siempre, es la freidora de aire caliente,airfryer o como prefieran llamarla. Y es que si se convirtió en un auténtico “boom” cuando salieron a la venta, sigue siendo el producto estrella de la cocina. En las redes sociales siguen siendo virales los vídeos de recetas y tutoriales para poder sacarle el máximo partido a este electrodoméstico que promete que dejes de usar el horno y te conviertas en fan absoluto de las freidoras de aire.

Menos de 40€ y con capacidad de 3 litros

ALDI ha puesto de nuevo a la venta su icónica freidora de aire caliente por 39,99€ que permite elegir entre 8 programas, que se adaptan a las necesidades de cada elaboración para cocinar una amplia variedad de recetas. Gracias a su pantalla táctil, se pueden controlar las diferentes funciones, entre las que se incluye la selección de la temperatura hasta 200 grados. Además, este dispositivo cuenta con un recipiente con “cool touch”, que regula la temperatura del asa de agarre para evitar quemaduras.

Freidora de aire caliente con capacidad de 3 litros ALDI

La freidora a la venta en todos los supermercados ALDI por tiempo limitado, tiene una capacidad de hasta 3 litros y puede alcanzar la potencia de 1.400 W.

Esta freidora de aire caliente de la marca Ambiano, cuenta con 8 programas de cocción en la que podrás freír y cocinar prácticamente sin aceite.

Sus medidas son de 22 x 27 x 29 cm, lo que hará que no le ocupe mucho espacio en la cocina, y que, sin embargo, una vez que la utilice sienta que no puede vivir sin ella. Las cenas y los acompañamientos de las comidas ya no serán lo mismo cuando descubra las cualidades de este pequeño electrodoméstico que ha venido para quedarse.