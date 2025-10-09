La alternativa al iPad que cuesta tres veces menos: la Lenovo Tab M11 con lápiz y Android 13

Quien haya probado una buena tablet sabe que no hace falta gastarse lo que cuesta un iPad para disfrutar de una gran experiencia. La Lenovo Tab M11 es el mejor ejemplo: una tablet equilibrada, fluida y bien construida que combina buen rendimiento, diseño ligero y lápiz incluido. Y ahora, con un 30 % de descuento, se queda en solo 139 €, lo que la convierte en una de las opciones con mejor relación calidad-precio del momento.

Pantalla nítida y experiencia fluida

Lenovo Tab M11 Amazon Amazon

Su panel táctil de 11 pulgadas WUXGA (1920x1200 px) y frecuencia de actualización de 90 Hz ofrecen una visualización cómoda y rápida, ideal para ver series, leer o trabajar. La calidad de imagen se complementa con cuatro altavoces con sonido Dolby Atmos, que aportan una experiencia envolvente muy superior a la de la mayoría de tablets en este rango de precio.

En su interior, la Lenovo Tab M11 equipa un procesador MediaTek Helio G88 de ocho núcleos, acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. En la práctica, esto significa fluidez más que suficiente para multitarea, videollamadas, streaming y apps de productividad.

Ideal para estudiar, dibujar o trabajar

Uno de sus grandes atractivos es el lápiz digital incluido, que permite dibujar, tomar apuntes o firmar documentos sin necesidad de accesorios extra. Es perfecta para estudiantes, profesionales o usuarios que buscan una tablet versátil para combinar ocio y trabajo.

Además, su batería de 7040 mAh ofrece una autonomía de jornada completa y su peso de solo 465 g la hace muy cómoda de transportar. Todo esto con Android 13, lo que garantiza compatibilidad con las últimas aplicaciones de Google y una interfaz intuitiva.

Por 139 €, la Lenovo Tab M11 es una alternativa muy sólida al iPad: ligera, fluida, con lápiz incluido y sonido Dolby. Una tablet ideal para quien busca rendimiento y versatilidad sin gastar más de lo necesario.

