Amazon no puede competir: este Sugess ST19 con calibre Seagull y zafiro cuesta aquí tres veces menos

No todos los relojes que llaman la atención vienen con caja roja y nombre suizo. Algunos, como este Sugess ST19, han sabido ganarse un hueco entre los amantes de la relojería mecánica por méritos propios. Y es fácil entender por qué. Tiene calibre Seagull ST1901, cristal de zafiro, diseño de piloto clásico y una trasera vista espectacular. Pero lo que realmente sorprende es su precio: 106,20 € en AliExpress, mientras que en Amazon puede rozar los 300.

Hablamos de un reloj que no solo se ve bien en muñeca, sino que también late con fuerza, con ese sonido característico que solo tienen los cronógrafos mecánicos de verdad. Y que, además, llega con una presentación completa, incluyendo su caja, tarjeta y hasta posibilidad de añadir correas extra si sabes negociar con el vendedor.

Un homenaje funcional: movimiento histórico y acabados cuidados

Sugess ST19 AliExpress AliExpress

El calibre ST1901 que monta este Sugess tiene historia. Está inspirado en un antiguo Venus 175 suizo, y fabricado hoy por Seagull en Tianjin con 29 rubíes, frecuencia de 21.600 alt/h y una reserva de marcha de unas 45 horas. No tiene parada de segundero (detalle que algunos notarán), pero sí ese clic mecánico que hace que usar el cronógrafo sea una experiencia táctil, no solo visual.

La caja es de acero 316L, con 40 mm de diámetro y 20 mm entre asas, y viene con cristal de zafiro ligeramente abombado. No tiene tratamiento antirreflejos, pero el acabado pulido y la esfera esmaltada en color champán —o azul, según versión— le dan un aire retro muy logrado. La trasera es transparente (cristal mineral), lo que permite ver el corazón del reloj en movimiento, decorado con cuello de cisne.

Y sí, tiene lumen BGW9 en agujas e índices, así que también luce en la oscuridad.

¿Para quién es este reloj?

Si buscas un reloj deportivo sin alma, este no es para ti. Pero si te atrae el encanto de los relojes que cuentan algo, que hacen tic-tac de verdad y que no llevan pantalla, el Sugess ST19 es una opción muy seria. Ya sea como primera pieza mecánica o como modelo “especial” dentro de una pequeña colección, es difícil encontrar algo mejor por este precio.

Además, viene con correa de cuero auténtico, cierre grabado y detalles que superan lo que uno espera por poco más de 100 €. En algunas versiones, incluso puedes conseguir una correa de goma FKM a juego sin coste extra.

Y lo mejor: no es uno de esos productos que tardan un mes en llegar. Muchos compradores lo han recibido en una semana, bien embalado y con todos los accesorios incluidos.

Un reloj que transmite lo que cuesta multiplicado por tres. Y en este caso, sin tener que pagar más por llevarlo en la muñeca. Para quien sabe lo que lleva… y lo que vale.

