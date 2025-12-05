Las balizas V16 homologadas se encarecen y muchos aprovechan este último mes para comprarlas por menos de 30 euros

Desde hace semanas las balizas V16 están subiendo de precio, y no es casualidad: el 1 de enero de 2026 serán obligatorias. Por eso muchos conductores están aprovechando para comprar ahora modelos fiables antes de que se encarezcan más. Una de las más buscadas es la Fase Light, homologada por la DGT y disponible por 28,97€. Es justo el tipo de accesorio que prefieres tener listo antes de que llegue el momento de necesitarlo de verdad.

La baliza que reduce riesgos cuando algo va mal: sencilla de usar, visible a 1 km y con geolocalización real

Fase Light - Baliza v16 AliExpress AliExpress

Cuando tienes un problema en carretera, no suele haber tiempo para pensar demasiado. Un pinchazo de noche, una avería en plena autovía o un golpe leve en un arcén estrecho son situaciones en las que salir del coche para colocar un triángulo es peligrosísimo. La Fase Light elimina ese paso: la colocas desde dentro del vehículo, en el techo, y su imán la fija al instante. En cuanto se activa, emite una luz intermitente visible a 1 km en todas direcciones, lo que facilita que otros conductores te detecten antes incluso de ver el coche.

Su verdadero valor está en la geolocalización integrada, algo que será obligatorio en las V16 a partir de 2026. Al encenderla, el dispositivo envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, que la comparte de forma anónima con otros usuarios de la vía. Esto permite que en navegadores, paneles informativos o apps compatibles aparezca un aviso de “vehículo detenido” antes de llegar al punto de riesgo. No requiere configuración: incorpora una eSIM de Telefónica Tech con 12 años de servicio incluidos.

Está fabricada para soportar golpes, caídas y lluvia intensa, así que puedes guardarla sin miedo en la guantera o en el lateral de la puerta. Y como exige la normativa, la baliza garantiza más de 30 minutos de luz intermitente, suficiente hasta que llega ayuda. Es recomendable revisarla cada cierto tiempo y comprobar el estado de la batería, igual que hacemos con el triángulo o el chaleco reflectante.

Una pequeña compra que añade mucha tranquilidad

Tener una baliza V16 homologada no es solo cumplir con la normativa: es disponer de una herramienta que reduce riesgos en uno de los momentos más tensos que puedes vivir en carretera. Comprarla ahora por menos de 30 euros es, para muchos, adelantarse a lo inevitable… y ahorrar un poco en el proceso.

