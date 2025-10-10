Batería gigante, pantalla enorme y por 120 euros: el Redmi 15 no tiene sentido

Cada vez es más difícil encontrar móviles grandes, potentes y con buena autonomía sin pasar de los 200 euros. Pero el Redmi 15 parece decidido a romper esa tendencia: un smartphone con pantalla de 6,9 pulgadas Full HD+, batería de 7.000 mAh y procesador Snapdragon 6S Gen 3, que ahora se puede comprar por 121,49 € en AliExpress usando el código AEHS090 (antes costaba 179 €).

Un móvil que va sobrado en casi todo

Xiaomi Redmi 15. Amazon.

Lo primero que sorprende del Redmi 15 es su tamaño: 6,9 pulgadas de pantalla FHD+ con tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una experiencia fluida tanto al navegar como al jugar o ver vídeos. Además, viene protegida con Corning Gorilla Glass 5, alcanza un brillo pico de 850 nits y ofrece un colorido propio de modelos más caros.

El rendimiento también está muy por encima de su rango de precio gracias al Snapdragon 6S Gen 3 y los hasta 8 GB de RAM LPDDR4X (ampliables a 16 GB con RAM virtual). A eso se suma un almacenamiento de 128 o 256 GB UFS 2.2, rápido y ampliable por micro SD, que hace que no haya cuellos de botella ni en apps ni en multitarea.

La batería de 7.000 mAh es otro de sus puntos fuertes: una cifra que garantiza más de un día y medio de uso, incluso con pantalla a 144 Hz. Y cuando toca cargar, los 33 W de carga rápida permiten recuperar energía en menos de una hora.

En el apartado fotográfico, monta una cámara trasera dual con sensor principal de 50 MP con estabilizador óptico (OIS), acompañada de un sensor secundario de 2 MP, y una cámara frontal de 8 MP. Cumple sobradamente para fotos diarias, redes sociales o retratos con buena luz.

Algunos detalles que redondean el conjunto

Altavoces estéreo con Dolby Atmos, que suenan sorprendentemente bien para su gama.

que suenan sorprendentemente bien para su gama. NFC , lector de huellas en pantalla e infrarrojos, poco habituales en móviles de este precio.

, lector de huellas en pantalla e infrarrojos, poco habituales en móviles de este precio. Resistencia IP64 al polvo y salpicaduras.

Sistema HyperOS 2 basado en Android, que mejora fluidez y autonomía.

Un móvil que no solo cumple, sino que supera las expectativas de su precio, sobre todo para quienes buscan pantalla grande, batería interminable y buen rendimiento. Que algo así cueste poco más de 120 euros parece, efectivamente, un sinsentido.

