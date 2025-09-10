Hogar
El Cecotec que funciona como aspirador en seco y limpiatapicerías baja a su mínimo histórico
Un modelo 6 en 1 para limpiar desde alfombras hasta ventanas con potencia profesional
Hay aparatos que cambian la forma de limpiar en casa, y este de Cecotec es uno de ellos. El Conga CarpetClean 20000 MAX no es solo un aspirador: funciona en seco, en húmedo y además está preparado para limpiar tapicerías, alfombras y hasta cristales. Su precio en Amazon ha caído un 20% hasta los 89,90€, marcando un nuevo mínimo histórico que lo convierte en una de las opciones más completas de la marca.
Un 6 en 1 pensado para todo tipo de superficies
Con sus 1400 W de potencia y una fuerza de succión de hasta 22 kPa, este modelo es capaz de aspirar tanto sólidos como líquidos con facilidad. Gracias a su pulverizador a presión, permite limpiar en profundidad sofás, sillas o moquetas, algo que lo diferencia de otros aspiradores tradicionales. En la práctica, sustituye varios aparatos a la vez: sirve para limpiar suelos, muebles, alfombras, tapicerías e incluso ventanas.
Depósitos grandes y autonomía en la limpieza
Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de los tanques: 20 litros para el agua sucia y 4 litros para la limpia. Esto significa que se pueden afrontar limpiezas largas sin tener que vaciar ni rellenar continuamente. Su radio de acción de más de 7 metros también facilita trabajar sin tener que mover el aspirador de enchufe en enchufe.
Por qué es diferente a otros aspiradores
Mientras que un aspirador convencional se limita a recoger polvo y restos, este modelo está diseñado para un uso más profesional y versátil. Es ideal para hogares con mascotas, alfombras o sofás que requieren un mantenimiento más intenso, pero también para quien quiere un único dispositivo capaz de cubrir todas las necesidades de limpieza.
Que hoy pueda encontrarse rebajado a su precio más bajo lo convierte en una oportunidad difícil de ignorar. Un aparato pensado para durar y que, además, ahorra espacio al reunir en un solo modelo seis funciones diferentes.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar