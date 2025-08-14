COCINA
Control táctil, bajo consumo y fritos perfectos: esta freidora AIGOSTAR cuesta hoy poco más de 20 euros
Ideal para cocinar rápido sin manchar la cocina… y sin preocuparte por el aceite
¿Te gustaría cenar unas patatas crujientes o unas alitas sin llenar la casa de humo ni gastar en aceite? Esta freidora de aire de AIGOSTAR es justo lo que muchos buscan para el día a día: ocupa poco, gasta menos y te da fritos sin complicaciones. Y ahora cuesta poco más de 20 euros gracias a una oferta puntual en AliExpress, cuando su precio habitual suele rondar los 60.
Cocina más fácil y limpia sin renunciar al sabor
Aunque parezca mentira, ya no hace falta usar litros de aceite para conseguir platos dorados y crujientes. Este modelo compacto de AIGOSTAR funciona por circulación de aire caliente a 360º, lo que permite cocinar con muy poca grasa y sin olores. ¿Lo mejor? Tiene 8 programas automáticos que se adaptan solos según el tipo de comida, así que solo tienes que colocar los ingredientes, tocar un botón y olvidarte.
Es ideal para quienes no quieren complicarse: el panel táctil LED es fácil de usar, el recipiente es desmontable y antiadherente (así que se limpia en un momento) y ocupa poco espacio en la cocina. Además, al tener solo 2 litros de capacidad, calienta rápido y es perfecto para una o dos personas. Patatas, verduras, nuggets, empanadillas… todo queda dorado sin manchar nada. Un clásico para los que buscan cenas rápidas y sin esfuerzo.
Para qué tipo de persona es ideal esta freidora
Este tipo de freidora pequeña es perfecta para quienes viven solos, en pareja o tienen poco espacio en casa. Si comes en el trabajo o no sueles hacer grandes cantidades, su tamaño compacto y su bajo consumo (1200W) se agradecen. Al tener temporizador de hasta 60 minutos y control de temperatura, también te permite preparar recetas más variadas de lo que parece: desde verduras asadas hasta bizcochos.
Otra ventaja es que no hace apenas ruido y tiene un sistema de refrigeración eficiente, así que puedes usarla sin preocuparte por el calor o el gasto eléctrico. Además, al no usar aceite, es una buena opción para quienes buscan comer más ligero o simplemente prefieren cocinar sin ensuciar.
Si ya tienes una freidora grande y necesitas algo para el día a día o para una segunda residencia, esta alternativa es práctica, barata y muy funcional. Y por poco más de 20 euros, puede ser uno de esos pequeños electrodomésticos que acabas usando mucho más de lo que pensabas.
Quienes la han probado suelen coincidir en lo mismo: ocupa poco, cocina bien y ahorra tiempo. Y si encima está a este precio, cuesta no planteárselo.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar