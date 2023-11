Descubre NORMAL, la nueva tienda que arrasa con sus productos de belleza y cuidado personal

Si creíamos que no podríamos tener más tiendas favoritas en cuanto a productos de belleza y cuidado personal se refiere llega a España una cadena danesa que revoluciona el mercado y los precios. Y es que NORMAL (así es como se llama) es un retailer minorista de origen danés que arrasa con este tipo de productos y que aterriza en España abriendo su primera tienda en Madrid, en el Centro Comercial La Gavia.

Esta cadena danesa ofrece productos normales a precios anormales, y con su aterrizaje en nuestro país continúa su proyecto de expansión por el continente europeo. Después de la inauguración de la tienda de Madrid en La Gavia, le seguirán otras aperturas en los próximos meses en Madrid y Barcelona, ya que solo durante el mes de noviembre se inaugurarán tres tiendas más. Estas aperturas se unen a las casi 600 tiendas que la compañía tiene repartidas por Europa, en países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia y Portugal.

Productos normales a precios anormales

La gama de productos de NORMAL incluye más de 4.000 artículos de las categorías de cuidado de cabello y cuidado de la piel, productos para el hogar, cosméticos, papelería, snacks e incluso bebidas.

Su principal reclamo es que los artículos que vende son de marcas conocidas como L’Oreal, Gillette, Colgate o Ajax pero a bajo coste, lo que hará que puedas ahorrar en tus productos favoritos. Pero si eres de las que no tiene una marca reconocida como abanderada en tu hogar, no te preocupes, porque también podrás encontrar marcas que se venden de forma exclusiva en sus tiendas, entre las que destacan: IVY AÏA, para el cuidado de la piel con productos veganos y sin perfumes. Glød, que es especialista en aceites para la cara y el cuerpo. The Hair Project es para el cuidado del cabello. Alva para el cuidado íntimo. Spotles SKN para pieles complicadas o The Makeup Library que posee todo tipo de maquillajes veganos y sin perfumes.

NORMAL es una cadena danesa de productos de belleza y cuidado personal NORMAL

NORMAL se distingue de otras cadenas minoristas por ofrecer productos absolutamente normales a precios absolutamente anormales. Los precios son fijos, por lo que los clientes no tienen que estar constantemente buscando ofertas.

Además, en las tiendas cada semana se incluyen 100 productos nuevos con el fin de cada vez que vayas a visitar una de sus tiendas te sorprendan con algo que sea una novedad. Otro de sus toques personales es que las tiendas NORMAL cuentan con un espacio específico de todos aquellos productos que se vuelven virales en Tik Tok y que auguramos que será todo un éxito.