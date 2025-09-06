Diseño tipo Speedmaster y movimiento Seiko: el Pagani que sorprende a los que saben de relojes

Aunque no lleve una firma suiza en la esfera, este Pagani Design PD-1766 está empezando a llamar la atención entre aficionados y coleccionistas por su sorprendente equilibrio entre diseño clásico tipo Speedmaster, movimiento Seiko VK64 y precio accesible. En plena fiebre por los relojes con alma vintage, este modelo de 40 mm entra en juego como una alternativa más que decente para quienes valoran la estética y el funcionamiento, sin necesidad de pagar una fortuna.

¿Vale la pena un cronógrafo de cuarzo con estética icónica?

Pagani Design PD-1766 AliExpress AliExpress

Este modelo de Pagani no es un simple homenaje: tiene presencia, acabados cuidados y un diseño inspirado en el cronógrafo más famoso de los años 60, reinterpretado en clave moderna con una construcción íntegra en acero inoxidable y cristal de zafiro.

En su interior late un movimiento híbrido japonés Seiko VK64, que combina lo mejor del cuarzo con detalles de mecánica tradicional, incluyendo segundero con barrido suave y función de cronógrafo con minutos, cronómetro e indicador de 24 h. Todo con precisión milimétrica y una autonomía mucho mayor que la de un reloj automático.

Además, es resistente al agua hasta 100 metros, lo que lo hace apto para un uso diario sin preocupaciones. La caja de 12 mm de grosor se siente sólida, y la correa metálica remata un conjunto que sorprende desde la muñeca, incluso para quienes están acostumbrados a piezas de gama mucho más alta.

Su estética limpia, sin logos recargados, y la sensación de reloj “serio” lo convierten en una puerta de entrada perfecta al mundo de los cronógrafos clásicos, sin renunciar a materiales ni diseño. Y por su precio actual, empieza a perfilarse como ese tipo de hallazgos que, cuando lo ves en directo, cuesta creer que cueste tan poco.

