No es de Leroy Merlin, pero este taladro con 2 baterías y kit de 24 piezas está arrasando por 20 euros

No hace falta dejarse una fortuna para tener un buen taladro en casa. Este modelo de 28 V, inalámbrico y con 2 baterías incluidas, está arrasando en AliExpress por solo 21,06 euros usando el código ESCD02. Y además viene con un kit de 24 accesorios, perfecto para atornillar, taladrar y hacer trabajos básicos de bricolaje sin depender del enchufe ni cargar con herramientas pesadas.

Compacto, funcional y con fuerza de sobra para uso doméstico

Taladro eléctrico AliExpress AliExpress

Este taladro alcanza las 1350 revoluciones por minuto, tiene dos velocidades y un par de apriete de 32 Nm, suficiente para montar muebles, colgar estanterías o hacer pequeñas reformas sin complicarte. Funciona con batería de litio recargable, y lo interesante es que vienen dos baterías de 1300 mAh en el mismo pack, así puedes trabajar con una mientras cargas la otra.

Pese a su precio ajustado, no viene pelado: incluye 24 accesorios entre brocas, puntas y cabezales, además de cargador y caja. Todo con un diseño compacto y un manejo muy sencillo, perfecto incluso si es tu primer taladro.

No será una herramienta profesional, pero cumple sobradamente para lo que la mayoría necesita en casa. Por su tamaño y autonomía, también puede ser útil para llevar en el coche o tener a mano en una segunda residencia.

