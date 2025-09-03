Acceso

El reloj automático idéntico al Turtle de Seiko, con su mismo mecanismo, hunde su precio por debajo de los 60 euros

Monta el calibre NH35, tiene cristal de zafiro y aguanta hasta 200 metros bajo el agua

Seiko Turtle
Marina Ros
Muchos aficionados a los relojes reconocerán la silueta: el Steeldive SD1970 es un homenaje casi exacto al mítico “Turtle” de Seiko. Pero con una diferencia notable: se puede conseguir por 58,17 euros en AliExpress usando el cupón ESCD07, y sin renunciar a lo importante. Lleva el mismo movimiento automático NH35, tiene cristal de zafiro, bisel cerámico unidireccional y es resistente al agua hasta 200 metros reales.

Un reloj top ventas especificaciones de gama alta

Steeldive SD1970
Este modelo de 44 mm de diámetro y 14 mm de grosor replica no solo el diseño del Seiko 6105, sino también su filosofía: ser un reloj robusto, fiable y apto para el día a día. Su caja de acero inoxidable, el bisel cerámico de 120 clics y el cristal de zafiro lo colocan muy por encima de otros relojes en su rango de precio.

En el interior, el calibre automático NH35 de Seiko garantiza precisión y fiabilidad, con carga manual y parada de segundero. El fondo de fecha blanco mantiene un aspecto limpio y equilibrado, y aunque viene sin logotipo en la esfera, eso lo hace aún más atractivo para quienes buscan un reloj limpio, versátil y con presencia.

Además, está preparado para usarse bajo el agua sin preocupaciones: resiste hasta 200 metros (20 ATM), lo que lo hace apto para natación, buceo recreativo y cualquier actividad donde otros relojes simplemente no se atreven.

Un capricho asequible que no parece de su precio

El SD1970 no es solo una copia estética: está bien construido, tiene buenas valoraciones entre entusiastas y muchos lo usan como alternativa real al Seiko Turtle, incluso como base para personalizaciones. Se entrega con caja, tarjeta de garantía, manual y correa de serie.

Por menos de 60 euros aplicando el código, es uno de esos relojes que sorprenden en mano. Y tanto si eres aficionado al buceo, como si solo quieres un automático fiable, sólido y con estética clásica, es difícil encontrar algo que le haga sombra en esta gama.

