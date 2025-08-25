Hogar
Domótica low cost: los enchufes inteligentes Tapo que convierten cualquier casa en un hogar inteligente
Por menos de 20 euros, puedes empezar a controlar tus dispositivos desde el móvil y dar el primer paso hacia un hogar conectado
Hasta hace poco, tener una casa inteligente parecía un lujo reservado a quienes podían invertir cientos de euros en dispositivos y sistemas de domótica. Pero marcas como Tapo han cambiado las reglas del juego, ofreciendo soluciones asequibles y fáciles de usar. Su pack de enchufes inteligentes Tapo P100 es uno de los más vendidos en Amazon, y no es casualidad: convierten cualquier aparato en un dispositivo “smart” sin complicaciones y con un ahorro considerable.
Control remoto y total comodidad
Imagina poder encender la cafetera desde la cama, apagar la lámpara del salón mientras estás de viaje o asegurarte de que la plancha no se ha quedado encendida. Con la aplicación Tapo puedes gestionar los enchufes desde cualquier lugar y programar encendidos y apagados a horas concretas. Además, son compatibles con Alexa y Google Home, lo que significa que basta con un comando de voz para controlar tus dispositivos.
Ahorro energético y seguridad en casa
Los enchufes Tapo no solo aportan comodidad, también ayudan a reducir el consumo eléctrico gracias a sus funciones de programación y temporizador. Y para quienes pasan mucho tiempo fuera, el modo ausente es una garantía extra de seguridad: enciende y apaga las luces de manera aleatoria para simular que hay alguien en casa. Todo ello en un diseño compacto que no bloquea tomas adyacentes, ideal para pisos pequeños.
Un precio irrepetible para empezar tu hogar inteligente
El pack de 4 enchufes Tapo P100 suele rondar los 30 €, pero hoy Amazon lo deja en solo 18,90 €, lo que supone un 39% de descuento y un ahorro de más de 11 €. Por menos de 20 euros puedes dar el salto a la domótica, mejorar tu día a día y empezar a vivir en una casa realmente inteligente.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
