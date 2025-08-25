Domótica low cost: los enchufes inteligentes Tapo que convierten cualquier casa en un hogar inteligente

Hasta hace poco, tener una casa inteligente parecía un lujo reservado a quienes podían invertir cientos de euros en dispositivos y sistemas de domótica. Pero marcas como Tapo han cambiado las reglas del juego, ofreciendo soluciones asequibles y fáciles de usar. Su pack de enchufes inteligentes Tapo P100 es uno de los más vendidos en Amazon, y no es casualidad: convierten cualquier aparato en un dispositivo “smart” sin complicaciones y con un ahorro considerable.

Control remoto y total comodidad

Imagina poder encender la cafetera desde la cama, apagar la lámpara del salón mientras estás de viaje o asegurarte de que la plancha no se ha quedado encendida. Con la aplicación Tapo puedes gestionar los enchufes desde cualquier lugar y programar encendidos y apagados a horas concretas. Además, son compatibles con Alexa y Google Home, lo que significa que basta con un comando de voz para controlar tus dispositivos.

Ahorro energético y seguridad en casa

Un precio irrepetible para empezar tu hogar inteligente

Los enchufes Tapo no solo aportan comodidad, también ayudan agracias a sus funciones de programación y temporizador. Y para quienes pasan mucho tiempo fuera, eles una garantía extra de seguridad: enciende y apaga las luces de manera aleatoria para simular que hay alguien en casa. Todo ello en un diseño compacto que no bloquea tomas adyacentes, ideal para pisos pequeños.El pack desuele rondar los, pero hoy Amazon lo deja en solo, lo que supone uny un. Por menos de 20 euros puedes dar el salto a la domótica, mejorar tu día a día y empezar a vivir en una casa realmente inteligente.

