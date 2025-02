Los 5 mejores interruptores inteligentes WiFi con Alexa

Si estás pensando en domotizar tu vivienda u oficina, seguro que te interesará conocer algunos modelos de mejores interruptores WiFi. Un tipo de switch como los convencionales, pero que se pueden accionar de forma remota para controlar la iluminación de una estancia. Son un buen equipo junto a los mejores enchufes inteligentes para darle a tu hogar ese toque tecnológico que buscas.

Este tipo de interruptores WiFi tienen una ventaja frente a otros dispositivos como las bombillas WiFi, ya que cuando dejan de funcionar, si desactivas el interruptor físico, dejarán de responder y ya no se pueden controlar. En cambio, con estos dispositivos se corrige ese problema para que puedas tener el control incluso si está apagada, ya que podrás encenderla en cualquier momento sin tener que pulsar el interruptor.

¿Qué es un interruptor WiFi?

Como ya puedes imaginar, un interruptor WiFi es un tipo de switch inteligente que se puede controlar de forma remota con otros dispositivos conectados a la red. Para ello, disponen de conectividad inalámbrica a 2.4Ghz para el control.

Además, este tipo de interruptores inteligentes suelen tener relés en su interior para el control. De esa forma, se abren o cierran para poder controlar la iluminación o lo que quiera que hayas conectado a ellos (también sirve para persianas con motor, sistemas de riego, y lo que imagines).

Como le ocurre a otros muchos dispositivos para el hogar inteligente, estos interruptores pueden usar diversas tecnologías para su activación. Además de WiFi, también puedes encontrar algunos que usan protocolos como ZigBee o Z-Wave, lo que mejora su integración en casas con otros dispositivos domotizados.

Así mismo, como suele ser habitual con otros dispositivos inteligentes, los interruptores WiFi también son compatibles con comandos de voz, ya que soportan en su mayoría a asistentes como Amazon Alexa y Google Assistant. Así, no tendrás ni que usar apps para el control de los interruptores, simplemente podrás ordenarlo con tu voz y listo.

Por cierto, si necesitas conmutadores/llaves de cruze en vez de interruptores, también existen juegos de este tipo de dispositivos. Así podrás instalar dos de estos elementos comunicados entre sí por RF.

Mejores interruptores inteligentes WiFi

Si quiere domotizar tu vivienda u oficina y necesitas uno de estos interruptores WiFi, aquí tienes algunos modelos recomendados:

LoraTap Kit de 2 Interruptores inteligentes WiFi con Alexa

LoraTap Kit de 2

El primer modelo que queremos presentarte dentro de los mejores interruptores inteligentes con Alexa es este modelo que se integra dentro de los que ya tienes instalados en casa. Al tener tan buen precio, puedes instalarlos dentro de todos los de tu hogar y poder controlar todas las luces de las habitaciones fácilmente.

Si no tienes nada de conocimientos sobre electricidad, lo mejor es que alguien te ayude. Pero con un poco de maña, puedes integrar estos interruptores inteligentes dentro de la caja y utilizar tu interruptor tradicional como un conmutador.

Después, puedes controlarlo por asistentes de voz o bien a través de la app móvil. Solo tendrás que conectarlos a través de WiFi en cualquier red de banda doble de 2,4G y 5G.

Interruptor inteligente de pared Maxio

Interruptor inteligente de pared Maxio

Un interruptor WiFi simple y con posibilidad de empotrar en una caja convencional de interruptor. Con tecnología WiFi para su control remoto y compatible con asistentes virtuales como los de Amazon Alexa y Google Assistant, para poderlo integrar con Google Home o Amazon Echo.

También dispone de control por app móvil para iOS y Android, función de temporización, y tiene luz LED para retroiluminación para su localización fácil incluso cuando se está en la oscuridad.

TP-Link Tapo S210

TP-Link Tapo S210

Si buscas un interruptor inteligente fácil de instalar, el TP-Link Tapo S210 es una gran opción. No necesita cable neutro, por lo que es compatible con la mayoría de instalaciones eléctricas, incluso en casas antiguas.

Se conecta a la app TP-Link Tapo, permitiéndote encender y apagar luces desde el móvil o con comandos de voz a través de Alexa y Google Assistant. Además, cuenta con función de temporizador y programación, ideal para simular presencia cuando estás de viaje. Su diseño minimalista en blanco mate combina con cualquier decoración.

Con compatibilidad total y fácil instalación, es uno de los modelos más recomendados.

Meross interruptor de cortina WiFi

Meross interruptor de cortina

Si necesitas automatizar persianas o cortinas eléctricas, este interruptor WiFi de Meross es una opción ideal. Se conecta a la red de 2.4GHz y permite controlar la apertura por porcentaje, lo que significa que puedes ajustar la posición exacta de las persianas según la luz exterior o tus preferencias.

Funciona con Alexa y Google Assistant, por lo que puedes abrir o cerrar las persianas con comandos de voz. También puedes programarlas para que se abran automáticamente por la mañana y se cierren por la noche. Requiere cable neutro, por lo que es importante verificar la instalación antes de comprarlo.

Un modelo práctico para mejorar la comodidad en casa.

BSEED Interruptor de pared WiFi

BSEED Interruptor de pared WiFi

Este interruptor de pared WiFi de BSEED es una opción moderna y elegante, perfecta para quienes buscan un diseño sofisticado. Su pantalla táctil de cristal templado permite encender y apagar luces con un simple toque, además de controlarlas desde la app móvil o mediante Alexa y Google Home.

Cuenta con función de temporizador y control remoto, lo que facilita la automatización de la iluminación. Su diseño ultrafino y sin botones físicos lo hace más resistente y fácil de limpiar. Compatible con 1 Gang 1 Vía, es ideal para hogares modernos.

Un interruptor WiFi de alta calidad para quienes buscan estilo y funcionalidad.

Ventajas de los interruptores WiFi

Ahora que ya conoces algunos de los mejores interruptores Wifi inteligentes que puedes instalar fácilmente en tu hogar, déjame contarte algunas de sus ventajas más importantes.

Conectividad con otros dispositivos inteligentes: el poder controlarlos a través del móvil o con nuestro asistente de voz Alexa los hace mucho más prácticos incluso para personas mayores o de movilidad reducida.

Nos permiten regular la luz de la sala donde lo tengamos instalado, siempre y cuando contemos con bombillas inteligentes que integren esta opción.

Podemos programar las horas a las que queramos que la luz o el dispositivo conectado se encienda y apague. Por ejemplo, si solemos llegar tarde del trabajo y no queremos que nuestro perro se quede a oscuras en casa mucho tiempo.

Ahorro y bajo consumo: al poder gestionar todo esto, nos permite conocer exactamente cuál es nuestro consumo para adaptarlo de forma que podamos ahorrar algo de dinero cada mes.

¿Cómo elegir los mejores interruptores WiFi?

Para elegir los mejores interruptores WiFi o inteligentes para tu hogar, puedes anotar estos consejos clave:

Simple vs doble vs triple: los hay simples, para controlar solo un dispositivo, dobles para dos, o triples para tres. Es decir, igual que los convencionales cuando tienes interruptores con un pulsador, dos o tres, con los que poder controlar varias zonas de luz.

Empotrado o visto: es importante decidir si necesitas uno que se pueda embutir o empotrar en una caja. Eso sustituiría al interruptor convencional que tengas instalado. En cambio, puede que lo que busques controlar sea un sistema de iluminación o persianas que no cuentan con instalación para interruptor, y en ese caso, para no tener que hacer obras, es mejor elegir uno visto que se sujeta a la pare de forma sencilla.

Instalación: aunque se suelen instalar de forma sencilla similar a como se haría con otros interruptores, algunos modelos necesitan del cable neutro. Por tanto, si no lo tienes, deberías llevarlo desde la caja del registro usando los tubos cuarrugados o regletas.

Antena: hay interruptores WiFi con antena interna o externa. Los que la tienen externa suelen ofrecer mejor cobertura, pero presentan inconvenientes, como que son algo más aparatosos. En cualquier caso, asegurate de que no los colocas cerca de metales o elementos que puedan interferir en la señal. Si tienes dudas sobre la cobertura, puedes consultar el manual del producto que has comprado o su datasheet.

Características eléctricas: como con un interruptor convencional o cualquier otro elemento, van a soportar una carga dada. Por eso, es importante que te fijes en la potencia soportada y los amperios. Por lo general, para iluminación casi todos son válidos, pero cuidado si vas a conectar otras instalaciones de mayor consumo. Por lo general, puede soportar 2200W por canal, pero si se usan los cuatro canales sería de 3500W/4=875w.

¿Cómo se instalan los interruptores WiFi?

Instalar un interruptor WiFi no es demasiado complicado. Más aún si ya has hecho tus pinitos en instalaciones eléctricas y has trabajando antes con interruptores convencionales, conmutadores o pasadores. Para hacerlo, lo que debes hacer es seguir estos pasos:

Lee el manual del fabricante. Es importante este paso, ya que según el modelo podría haber algunas modificaciones a la hora de instalar el interruptor inteligente.

Si tienes una instalación de una persiana motorizada o instalación de luz con un interruptor convencional, entonces sustitúyelo por el nuevo elemento. Pero si tienes instalación con dos (conmutador) o tres (también con pasador) interruptores, entonces puedes elegir uno de ellos para sustituirlo por el dispositivo que has adquirido. Eso sí, siempre debes sustituirlo por un dispositivo correspondiente a esas mismas características. No vale sustituir un conmutador con un interruptor, por poner un ejemplo.

Una vez hecho eso, coloca el cable que va hacia la caja de registro en la L in del interruptor WiFi. Mientras que el cable que va hacia la bombilla o motor de la persiana lo debes instalar en el orificio L out.

Lo siguiente es localizar el cable neutro (suele ser el azul) en la caja de registro más cercana al interruptor para llevar una toma hacia el interruptor. Puedes hacerlo usando una ficha de conexión para llevar una vía hasta donde necesitas conectándolo con alguno de los neutros de la caja de registro. Luego, conecta ese cable neutro en el N del interruptor. Y listo.

Ahora, debería de funcionar si empleas la app de control del fabricante o si lo has enlazado con los asistentes virtuales.