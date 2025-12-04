Mientras Samsung presume del Galaxy Z Trifold, el Nubia Flip con OLED gana terreno por menos de 350 euros

El anuncio del Samsung Galaxy Z Trifold ha puesto de nuevo el foco en los móviles plegables de alta gama: pantallas que se despliegan como tablets, grosor mínimo y tecnología que parece sacada del futuro. Pero, mientras ese modelo apunta a los 2.500 dólares, hay otro plegable que está ganando terreno por razones muy distintas. El Nubia Flip 5G, disponible por 330,99€ en AliExpress (antes 472€), apuesta por lo esencial: buen rendimiento, pantalla OLED a 120Hz, cámara de 50MP y la experiencia de un plegable… sin que el precio se dispare.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Un plegable que no pretende competir con los gigantes, pero encaja en el día a día

ZTE nubia Flip 5G Amazon

La clave del Nubia Flip está en que ofrece lo que muchos buscan en un plegable: un móvil compacto que se dobla para ocupar menos, con una pantalla grande de 6,9” OLED que se disfruta al abrirlo. No tiene la ambición tecnológica del Trifold —que presume de bisagras dobles, aluminio aeronáutico y un grosor desplegado de solo 3,9 mm— pero sí ofrece una experiencia fluida gracias a su panel de 120Hz y una navegación que se siente moderna, sin tirones y con colores vivos.

El procesador Snapdragon octa-core asegura estabilidad para redes sociales, multitarea ligera y uso diario, mientras que la conectividad 5G y el NFC añaden esas funciones que ya son imprescindibles para muchos. La cámara principal de 50MP con IA sorprende más de lo esperado para su precio: fotos equilibradas, buen detalle en exteriores y un modo retrato que cumple sin artificios. La frontal de 16MP acompaña bien en videollamadas o selfies.

Su formato plegable también tiene ese punto práctico que engancha: cabe en cualquier bolsillo, pesa menos de lo que aparenta y aporta esa sensación “retro-futurista” que a muchos les sigue llamando la atención. Frente a la propuesta del Trifold —que convierte el móvil en tablet y ordenador según la nota de Samsung— este Nubia se queda en algo mucho más terrenal, pero quizá por eso resulta tan atractivo para el usuario medio.

Pantalla OLED, 5G, doble SIM y una carga rápida que no te deja tirado

ZTE nubia Flip 5G ZTE / nubia

Además del diseño, el Nubia Flip incorpora detalles que realmente suman. La pantalla externa permite ver notificaciones sin abrir el móvil, gestionar música o comprobar la hora. No es tan avanzada como las multipantallas del Trifold, pero ofrece justo lo necesario para agilizar el día a día sin gastar batería.

La doble SIM es ideal para quien combina línea personal y trabajo, y el almacenamiento es más que suficiente para redes y contenido habitual. La carga rápida de 33W reduce esperas y es especialmente útil en móviles plegables, que a veces sufren mayor desgaste de batería por su formato.

El conjunto transmite la sensación de un plegable accesible que no intenta deslumbrar, pero sí acompañar. En un momento en el que los plegables de gama alta se centran en demostraciones técnicas —pantallas de 10 pulgadas, bisagras avanzadas, escaneos de tomografía para verificar ensamblaje, como en el Galaxy Z Trifold— este Nubia propone lo contrario: menos espectáculo y más funcionalidad.

Un plegable que conquista por equilibrio y precio

Quizá el mayor mérito del Nubia Flip es que acerca el formato plegable a quienes nunca se plantearían pagar una cifra desorbitada por un móvil. Su pantalla OLED, la fluidez de 120Hz y la versatilidad del diseño lo hacen una opción muy atractiva para quienes quieren un plegable moderno sin aspiraciones de gama premium.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.