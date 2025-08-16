Miles de conductores ya llevan esto en el maletero para evitar sustos en carretera… y tú todavía no

Imagina que sales de viaje y, en mitad de la ruta, tu coche decide no arrancar o te encuentras con una rueda desinflada. El estrés, el tiempo perdido y, en muchos casos, la factura del taller pueden arruinarte el día. Por eso cada vez más conductores llevan en el maletero el GOOLOO A3, un arrancador de batería con compresor de aire integrado que, además, sirve como banco de energía y luz de emergencia. Compacto, fácil de usar y rebajado un 37%, es de esos gadgets que quizás no uses a diario, pero que cuando lo necesitas se convierte en tu salvavidas.

Cinco funciones en un solo dispositivo

GOOLOO A3 arrancador Amazon Amazon

El GOOLOO A3 no es un simple arrancador: es un 5 en 1 que combina arranque de automóvil, inflador de neumáticos, banco de energía, linterna LED y luz de emergencia SOS. Con 3000 amperios de potencia, es capaz de arrancar vehículos de gasolina de hasta 9,0 L y diésel de hasta 6,5 L, incluso si la batería está muy baja gracias a su función “BOOST”.

Su compresor de aire integrado ofrece hasta 150 PSI y 5 modos de inflado preconfigurados (SUV, coche, bicicleta, pelota y personalizable), con la capacidad de inflar un neumático estándar en solo un minuto. Además, su batería interna permite hasta 45 minutos de inflado continuo, y gracias a las 5 boquillas incluidas se adapta a cualquier situación.

Seguridad, autonomía y tranquilidad en carretera

Pensado para soportar temperaturas extremas de entre -20 °C y 60 °C, el GOOLOO A3 está diseñado para durar, con más de 1000 ciclos de carga garantizados. Incorpora un avanzado sistema de gestión de batería (BMS) con 10 protecciones clave, como prevención de cortocircuitos, sobrecalentamiento o conexión inversa, asegurando un uso seguro incluso en momentos de tensión.

La pantalla LED inteligente muestra la presión de los neumáticos en tiempo real y el sistema de apagado automático evita sobreinflar. Además, incluye garantía de 18 meses y todo lo necesario: cable de puente inteligente, cable USB-C, bolsa de transporte, tubo de bomba y boquillas. Su precio original era de 89,99 €, pero hoy está disponible por 56,99 €, lo que supone un ahorro de 33 € en un dispositivo que puede sacarte de más de un apuro.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.