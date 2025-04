No necesitas Yeezy ni Jordan: estas Adidas por 35 euros tienen flow y son súper cómodas

Quería regalarle unas zapatillas que fueran cómodas pero también con ese toque urbano que tanto le gusta. Vi estas Adidas Vs Pace 2.0 por 35,15€ con un 36% de descuento, y me pareció la mezcla perfecta entre estilo, calidad y buen precio. Y acerté.

Versátiles, cómodas y con ese aire clásico que no pasa de moda

Adidas Vs Pace 2.0 amazon amazon

Desde el primer día se las ha puesto para todo: ir al trabajo, salir a tomar algo, incluso con looks un poco más formales. Tienen ese diseño minimalista, con líneas limpias y una suela discreta, que las hace combinar con vaqueros, chinos o lo que le pongas delante. La parte superior es de un material tipo nobuk sintético, suave pero resistente, y por dentro son más cómodas de lo que pensaba.

Además, el detalle que no pasa desapercibido: están hechas con al menos un 50% de materiales reciclados, algo que también valoramos mucho en casa. Se ven bien, duran, y encima son más sostenibles. Por 35,15€, no me esperaba unas zapatillas tan completas. Ya me ha dicho que si vuelven a bajar, se las pida también en blanco.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.