Ni Nike ni Adidas: estas Under Armour rebajadas están arrasando entre runners

Estaba buscando unas zapatillas que pudieran acompañarlo en sus entrenamientos sin dejarme medio sueldo. Vi estas Under Armour UA Charged Pursuit 4 por 41,99€ con un 40% de descuento, y me parecieron una opción perfecta. Y no me equivoqué: desde que las tiene, son las que más usa.

Comodidad real y respuesta en cada paso

Under Armour UA Charged Pursuit 4 amazon amazon

La amortiguación Charged Cushioning® se nota desde el primer día. Me comentó que absorben muy bien el impacto, incluso en tiradas largas, y que no le cargan las piernas como otras que ha probado. Además, el upper de malla ligera deja respirar el pie, algo que agradece mucho cuando entrena en exteriores o hace series.

La suela también es un punto fuerte: tiene buen agarre y se siente estable tanto en asfalto como en caminos más irregulares. Y aunque están pensadas para correr, su diseño limpio permite que las lleve incluso con ropa casual cuando sale a caminar. Dice que son tan cómodas que le cuesta volver a ponerse otras.

Por 41,99€, es justo lo que necesitaba: unas zapatillas versátiles, con buena amortiguación y que no se le queden cortas en ningún entrenamiento. Una compra más que acertada si buscas calidad sin pagar de más.

