La Nintendo Switch 2 se deja ver más barata y acompañada de Mario Kart World

La espera terminó: la Nintendo Switch 2 ya está en las manos de los jugadores, y lo ha hecho con una rebaja interesante y un extra que nadie esperaba, Mario Kart World incluido en el pack. Un movimiento que refuerza la idea de que Nintendo quiere repetir la fórmula que convirtió a la Switch original en un éxito global: una consola híbrida capaz de adaptarse a cualquier momento y lugar.

Qué cambia con la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World AliExpress AliExpress

El salto frente al modelo OLED se nota desde el primer vistazo. La Switch 2 llega con una pantalla LCD de 7,9 pulgadas, más grande y con bordes más reducidos, pensada para aprovechar mejor el espacio de juego. Los nuevos Joy-Con 2 tienen fijación magnética y añaden el botón C para chatear directamente, una función que actualiza la experiencia social dentro de la consola.

En la base, aparecen dos puertos USB-C además del HDMI, lo que mejora la conexión en modo televisor. La autonomía sigue en la línea de Nintendo: entre 2,5 y 6,5 horas según el juego, suficiente para sesiones de juego portátil sin preocuparse demasiado por la batería.

Compatibilidad y novedades clave

La consola mantiene compatibilidad con los juegos de la Switch OLED, pero añade títulos propios como el esperado Mario Kart World, que se entrega en forma de cupón de descarga en la eShop. Para activarlo, basta con crear o usar una cuenta de Nintendo con región en Hong Kong, introducir el número de serie y descargarlo. Un proceso sencillo que amplía al instante la experiencia con uno de los juegos más icónicos de la saga.

Por qué vuelve a ser una consola única

Nintendo no busca competir con Sony o Microsoft en potencia bruta, sino ofrecer una experiencia híbrida, portátil y familiar que sigue siendo única en 2025. Su diseño compacto, el soporte ajustable para jugar en sobremesa y la posibilidad de pasar del modo televisor al portátil en segundos la convierten en la opción más flexible del mercado.

Que ya pueda encontrarse rebajada y con Mario Kart World incluido es, para muchos jugadores, el argumento definitivo para dar el salto a esta nueva generación.

