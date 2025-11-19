12 horas de autonomía y 30 vatios de potencia: el precio de este altavoz Soundcore toca fondo

Hay vida más allá de JBL y LG a la hora de hablar de altavoces inalámbricos, por ejemplo, está Soundcore. Sus altavoces poco o nada tienen que envidar a los de la competencia, y en el momento de escribir estas líneas, el Soundcore Motion+ está más barato que nunca en Amazon. Si estás buscando un altavoz Bluetooth y no sabes bien cuál elegir, esto podría interesarte.

Si bien el precio de venta recomendado del Soundcore Motion+ es de 99,99 euros, actualmente está disponible en Amazon por 59,99 euros. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo, será mejor que te decidas rápido, es una oferta flash que puede finalizar en cualquier momento. De todos modos, si quieres saber más acerca de este altavoz, solo tienes que seguir leyendo. A continuación, veremos algunas de sus características más importantes.

Ahorra 40 euros comprando el Soundcore Motion+ en Amazon

Además de tener protección contra el agua (IPX7), este altavoz destaca por su potencia de 30 vatios Soundcore

Al contrario que otros altavoces que están en el mismo rango de precio, el Soundcore Motion+ ofrece audio de alta resolución. Además, incorpora la tecnología Qualcomm aptX que asegura una transmisión de música sin pérdidas al usar la conexión Bluetooth, lo que se traduce en una fidelidad excepcional. La potencia es otro de sus puntos fuertes, ya que estamos hablando de 30 vatios, que no está nada mal para un altavoz de su tamaño. En su interior hay dos altavoces de agudos de frecuencia ultraalta, altavoces de graves de neodimio y radiadores pasivos.

No está de más mencionar que la claridad y la profundidad del sonido son excepcionales, con un rango de frecuencia que abarca desde los 50 Hz hasta los 40 kHz, muy superior al estándar. Este amplio espectro se combina con un DSP avanzado para garantizar que cada detalle sea lo más fiel a la grabación original. Por otro lado, cuenta con certificación IPX7, lo que significa que su carcasa totalmente sellada es impenetrable para líquidos. A esto se suma su autonomía de hasta 12 horas gracias a la batería 6.700 mAh.

Con el precio actual y todo lo que ofrece, el Soundcore Motion+ es un altavoz que vale la pena comprar. Si no quieres jugártela y esperar al Black Friday para ver si llega a estar más barato, te recomendamos que no dejes pasar esta oferta. Sin duda, es una de las mejores opciones por debajo de los 60 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.