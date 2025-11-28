200 Hz, 0,5 ms y FreeSync por menos de 80 euros: la oferta que está volando en PcComponentes

Renovar el monitor suele ser una de esas decisiones que vamos retrasando más de la cuenta. La pantalla lleva años cumpliendo, todavía enciende, aun funciona... pero la verdad es que la experiencia ya no es la misma. Es curioso, porque la imagen empieza a ser peor de lo que recordaba, los movimientos se sienten más torpes y te gustaría algo más fluido para trabajar, estudiar o jugar.

Es ahí cuando empiezas a mirar opciones, pero casi todas se disparan más de lo esperado. Por eso sorprende encontrarte con un modelo como el Acer Nitro KG241YX3BIP, un monitor de 23,8 pulgadas que, aunque tiene un precio oficial de 120 euros, acaba de bajar a 79 euros en el Black Friday de PcComponentes. Un precio que lo cambia todo, porque no requiere pensarlo demasiado. Es una actualización sencilla y barata que mejora la experiencia desde el primer momento.

Acer Nitro KG241YX3BIP: pensado para mejorar tu día a día

Este Acer Nitro no pretende ser un monitor de élite, pero sí quiere cubrir los tres terrenos donde la mayoría de usuarios pasamos más tiempo: trabajar, estudiar y jugar. Y ahí es donde empieza a destacar. El tamaño es un punto clave. Las 23,8 pulgadas se han convertido en el estándar ideal para escritorios pequeño o medianos porque ofrece una superficie cómoda para tener varias pestañas abiertas, trabajar en documentos largos o ver contenido en buena escala, pero sin sentir que la pantalla invade tu espacio.

La resolución Full HD está más que bien en este tamaño. No necesitas más para que todo se vea nítido, los iconos se lean bien y el contenido no pierda detalle. Además, esta resolución ayuda a que cualquier ordenador portátil pueda moverlo sin exigir una gráfica potente

La gran sorpresa de este monitor está en la tasa de refresco de 200 Hz. En la práctica significa una cosa muy simple: todo se mueve mucho mejor. El ratón se siente más suave, las transiciones parecen naturales, las animaciones son fluidas, el scroll tiene más soltura... y, por supuesto, los videojuegos ganan en fluidez. Incluso si no eres gamer, tener un monitor más rápido hace que la experiencia diaria sea más cómoda. Y si juegas, lo agradeces desde el primer minuto.

El panel es VA, un tipo que podemos situar a medio camino entre IPS y TN, pero con una ventaja clara: un mejor contraste. Esto se traduce en negros más profundos, escenas oscuras más limpias y una visualización más agradable si sueles ver contenido en habitaciones con poca luz. Si trabajas con documentos, vídeos o series, el panel VA ofrece una imagen agradable y cálida. No tiene el ángulo de visión de un IPS pero para uso personal o de escritorio funciona muy bien.

Este monitor incluye AMD FreeSync Premium, que sincroniza la frecuencia de la pantalla con la de tu tarjeta gráfica para evitar tearing y saltos. Sobre el tiempo de respuesta, Acer anuncia 1 ms, e incluso hasta 0,5 ms usando su modo de reducción de desenfoque. Esto significa que las transiciones entre fotogramas son rápidas y que no verás ese efecto fantasma detrás de objetos en movimiento.

Acer ha apostado por un diseño sobrio con los bordes finos, una peana estable y un marco negro discreto que no distrae. No hay luces RGB, formas agresivas ni esa estética gaming que a veces parece un tanto forzada. Es un monitor que encaja tanto en un escritorio de estudio como en uno de trabajo. Viene con los puertos esenciales para conectarlo a cualquier PC: HDMI, DisplayPort y salida de audio.

Con todo esto, no es un monitor premium, ni falta que le hace. Está hecho para ser práctico, útil y muy fácil de recomendar. Tiene ese tipo de fluidez que notas al instante, una buena imagen para trabajar o estudiar y la rapidez necesaria para jugar con soltura. Todo esto, sin exigir una gran inversión, especialmente ahora que lo podemos comprar rebajado en PcComponentes.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.